«الداخلية» تستجيب لاستغاثة أب طالب بنقل ابنته للمستشفى

نقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة، سيدة لأحد المستشفيات؛ لتقلي العلاج اللازم، نظرًا لمعاناتها من اشتباه كسر في الحوض، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل، والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

استغاثة أب لنقل ابنته للمستشفى

جاء ذلك بعدما تلقى قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة، استغاثة من أحد الأشخاص، مقيم بأحد العقارات بدائرة القسم؛ لنقل ابنته من الشقة سكنهما لأحد المستشفيات لتلقي العلاج؛ لمعاناتها من اشتباه كسر بالحوض، ولا تقوى على الحركة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمحل إقامة المواطنة، وتقديم كافة سُبل المساعدة لها وإنزالها ونقلها لأحد المستشفيات لتقلي العلاج.