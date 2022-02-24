الناتو: لا خطط لدينا لنشر قوات قتالية للحلف في أوكرانيا

قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، إن أوكرانيا شريك غالٍ للحلف ويقدرها، حيث ساعدهم في تدريب الجيش وتقوية قواتها المسلحة، موضحًا: «ليس لدينا خطط لإرسال قوات لأوكرانيا ونحن ندعمها ونقدم ضمانات أمنية لحلفاء الناتو».

الناتو: ملتزمون بدفاعنا الجماعي

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، خلال مؤتمر صحفي: «ملتزمون بدفاعنا الجماعي، وهذه أفضل طريقة لتجنب المأساة وانتقالها من أوكرانيا إلى دولنا، ودعمنا أوكرانيا منذ عام 2014 لتقوية وتطوير قواتها البحرية وأسلحتها الدفاعية».

الناتو: سنواصل محاولات خفض التصعيد

وتابع «ستولتنبرغ»: «سنستمر مع القيادات العسكرية الروسية، ونفعل كل ما في وسعنا لخفض التصعيد، وبالنسبة لفنلندا والسويد فهما شريكان مقربان وحتى لو لم تطلبان الانضمام اليوم، فإننا لن نوقع على اتفاقية بوقف توسع الناتو في المستقبل، ولـ فنلندا والسويد الحق في طلب الانضمام إلينا، ومن المهم عدم المساومة على مبادئنا الأساسية ومن أهمها احترام سيادة الدول».