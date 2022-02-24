السيسي: تأثيرات تداعيات كورونا تخطت أكثر الأزمات العالمية فداحة

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر لمنظمة العمل الدولية على تنظيم المنتدى العالمي للتعافي من جائحة كورونا، مؤكدًا على أنه حدث مهم يجمع بين رؤساء الدول والحكومات بوصفهم المسؤولين عن صياغة وتنفيذ سياسات دولهم الوطنية، وبين قادة عدد من أهم المنظمات والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية الذين تساهم شراكاتهم مع الحكومات في صياغة التوجهات العالمية في شتى القضايا الدولية التي تهمنا، وتؤثر على شعوبنا ومستقبلنا فضلا عن ممثلي العالم وأصحاب الأعمال والذين يضطلعون بدور بالغ الأهمية في عالم، حيث أصبحنا ندرك فيه جميعا حجم التداخل بين الأزمات الدولية المختلفة ومدى تأثيرها الواسع على مناحي الحياة كافة.

الإنسان لا بد أن يكون المحور الرئيس في محاولات التغلب على تأثيرات كورونا

وأضاف السيسي خلال كلمته بمناسبة المنتدى العالمي للتعافي من جائحة كورونا: «من هذا المنطلق فقد حرصت على أن أشارك معكم اليوم في هذا الحوار المهم حول التعافي من الجائحة ومستقبل النظام الدولي في عالم جديد آخذ في التشكل أمامنا يوما بعد يوم، وبعد أكثر من عامين على بداية أزمة دولية عصفت بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتجاوزت في تأثيرها أكثر العالم فداحه، أظنكم ستتفقون معي على أن أي محاولة للتغلب على تداعيات تلك الأزمة لا بد وأن يكون الإنسان محورها الرئيسي».