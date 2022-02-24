«سامي عمارة» تعليقا على الحرب الروسية: «بوتين يعيد تجربته في جورجيا»

علق الدكتور سامي عمار، الخبير في الشأن الروسي على الحرب الروسية في أوكرانيا، التي اندلعت صباح اليوم، قائلا إن الرئيس بوتين يستبق الرد على تصريحات الرئيس الأوكراني «زيلينسكي»، التي أطلقها خلال الأيام الماضية عن استعادة تسليحها النووي، محملا الأخير مسؤولية الحرب الدائرة حاليا.

خبير في الشأن الروسي: «بوتين يعيد تجربته في جورجيا في 2008»

وأضاف «عمارة»، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «جنت على نفسها براقش»، وسبقه منشور عقب اندلاع الحرب دون فيه:«انتهى الدرس، بوتين يستبق الأحداث ردا علي تصريحات زيلينسكي منذ أيام في ميونيخ حول أن أوكرانيا سوف تعمل من اجل استعادة وضعيتها النووية»، وأشار «عمارة»، إلى أن بوتين يعيد تجربته في جورجيا في 2008، وما تلاها من أحداث استعادة القرم إلى أحضان الوطن.

وأعلنت السفارة الروسية في القاهرة الموقف الرسمي في بيان صحفي قالت فيه: «كانت القوات المسلحة الأوكرانية بمشاركة المدربين الغربيين تهاجم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين خلال السنوات الماضية، بوقامت مجددا بالقصف المدفعي وإلقاء الألغام خلال الأسابيع الأخيرة».

وأضافت السفارة صباح اليوم: «حاولت السلطات الأوكرانية في كييف بقيادة الولايات المتحدة القضاء على اللغة الروسية وإعادة كتابة التاريخ وتغيير الذاكرة الجينية للشعب الأوكراني الشقيق، وذلك عبر قتل أولئك الذين يقاومون».

وتابعت: «تعمل روسيا على مساعدة مواطنيها في دونباس وجميع أنحاء أوكرانيا التي وجدت نفسها في قبضة القوميين اللدوديين المدعومين من الغرب، الحق معنا»

واندلعت فجر اليوم الخميس، شرارة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في أبرز تطور لأخبار حرب روسيا وأوكرانيا، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية الشاملة ضد أوكرانيا، لتبدأ بذلك أولى فصول الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

وأعلنت صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية نقلا عن مصادرها، أنّ هناك مئات القتلى من الأوكرانيين جراء القصف الروسي، وجرى تداول مقاطع فيديو مصورة صباح اليوم تظهر فيها الجثث ملقاة على الأرض في شوارع كييف.

فيما نفى الجيش الروسي، في بيان رسمي، اليوم الخميس، ما أعلنه نظيره الأوكراني بشأن إسقاط 5 طائرات روسية مروحية ومقاتلة، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.