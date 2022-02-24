3 أشخاص يمزقون جسد «فران» بالمرج بسبب خلافات سابقة

شهدت منطقة مؤسسة الزكاة التابعة لدائرة قسم شرطة المرج، واقعة بشعة، عندما أقدم 3 أشخاص على تمزيق جسد عامل في «فرن بلدي» بالأسلحة البيضاء، وأحدثوا به إصابات وجروح استدعت عمل أكثر من 150 غرزة لعلاجها، بسبب خلافات بينهم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

محضر بالواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة حينما تلقى قسم شرطة المرج بالقاهرة، بلاغا من أسرة عبد الرحمن أحمد، الذي يبلغ من العمر 29 سنة ويعمل (فران)، بقيام 3 أشخاص بالتعدي عليه وتمزيق جسده بالعديد من الضربات بالأسلحة البيضاء وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات؛ تبين صحة الواقعة، وقيام 3 أشخاص بالتعدي على المُبلغ، وتمزيق جسده بالأسلحة البيضاء وإصابته بجروح خطيرة في الجسد، وتحرر محضر بالواقعة، حمل رقم 5083 جنح لسنة 2022 قسم شرطة المرج، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

150 غرزة بالجسد

وذكر التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، وجود جروح متعددة بالوجه من الناحية اليمني، وجروح قطعية بفروة الرأس، وجرح قطعي بالظهر، وجرح قطعي بالساعد الأيمن، وجرح قطعي بالإلية اليسرى.

كما ذكر التقرير المفصل لحالته، أنه بالكشف الظاهري على المريض المذكور تبين أنه يعاني من جروح سطحية متعددة تم خياطتها، وجرح طوله 15 سم بالجبهة اليسرى من الوجه، وجرح بالوجه من الجهة اليمنى بإجمالي 150 غرزة في الجسد.

زوجة المجني عليه تروي تفاصيل الواقعة

وروت زوجة المجني عليه، الواقعة في حديثها لـ«الوطن» وقالت إن الواقعة حدثت يوم الأحد الماضي في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بسبب خلافات بين الجناة وهم أب واثنين من أبنائه، قاموا باقتحام مقر عمل زوجي داخل فرن بمنطقة مؤسسة الزكاة، وانهالوا عليه بالضرب المبرح، وسط الشارع وأمام المارة، وقاموا بتمزيق جسده بالأسلحة البيضاء وتم اختطافه بوضعه داخل سيارة وانتقلوا به أمام منزلهم وإستكملوا عليه الاعتداء الوحشي: «كان خلاف قديم من سنة، ولكن ماعرفش إيه اللي حصل خلاهم يعملوا كده».