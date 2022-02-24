«علقة موت» لابن على يد والده في الغربية.. والشرطة تتدخل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدي على نجله بالضرب.

تفاصيل الواقعة

ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم الخميس، تبين أنه بتاريخ 19 فبراير الجاري، تلقى مركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة المحلة بالغربية، مصاب بجروح متفرقة بالوجه، وبسؤاله اتهم والده بالتعدي عليه بالضرب، وعلل ذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما.

الأب يعترف بالواقعة

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ لوجود خلافات أسرية بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.