ضبط موظفين بالقاهرة أثناء تقاضيهما رشوة من صاحب مكمرة فحم

ورد بلاغ إلى أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة من صاحب مقمرة فحم، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بشأن تضرره من موظفين اثنين في أحد الأحياء بمحافظة القاهرة، لمساومته على دفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات صرف التعويض المالي الخاص بمقمرة الفحم ملكه والمقرر إزالتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية، أمكن ضبطهما حال تواجدهما داخل سيارة ملك أحدهما، لتسليمهما المبلغ المالي المشار إليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

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مكافحة جرائم التزوير

أبلغ سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بتضرره من صاحب معرض سيارات لتقدمه لأحد مكاتب توثيق الشهر العقاري بالإسكندرية واستخراج توكيل رسمي عام لبيع السيارة المملوكة للمُبلغ، وبيعها لشخص آخر دون علمه بالتواطؤ مع مسؤولي مكتب التوثيق المشار إليه.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام موثق عقود بأحد مكاتب توثيق الشهر العقاري بالإسكندرية وصاحب معرض سيارات «لهما معلومات جنائية»، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بالاتفاق فيما بينهما على تزوير توكيل رسمي عام ببيع السيارة المملوكة للمُبلغ، إذ استغل الأول طبيعة عمله واتفق مع الثاني على استخراج توكيل ببيع السيارة الخاصة بالمُبلغ نظير مبلغ مالي متفق عليه، وتسليمه ذلك التوكيل المزور للثاني رغم عدم حضور صاحب السيارة لمكتب التوثيق المشار إليه، ما مكنه من بيعها لشخص آخر والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني «المحبوس حاليا على ذمة إحدى القضايا».

ضبط تشكيل عصابي بالمنوفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تكوين 6 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية»، جميعهم مقيمين بمحافظة المنوفية، تشكيل عصابي تخصص في تزوير التقارير الطبية لطالبيها من موظفي الجهات الحكومية، وكتابة توصيف طبي بـ «أمراض مزمنة» على خلاف الحقيقة، ما يتيح لهؤلاء الموظفين استغلال تلك التقارير المزورة في جهات عملهم للحصول على امتيازات بمرتبات كاملة، نظرا لاعتقاد جهاتهم بمرضهم المزمن على خلاف الواقع ما يؤدي للإضرار بالمال العام.

ويقود أحد المتهمين، التشكيل متخذا من شركة توريدات «بدون ترخيص، مملوكة له»، بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، وكرا لممارسة نشاطهم المؤثم، ويتولى اثنين من المتهمين كتابة وتدوين التقارير الطبية، بينما يتولى باقي المتهمين طباعة التقارير ومهرها بأختام شعار الجمهورية المقلدة والمنسوبة للجهات الحكومية المختلفة بالمطبعة المملوكة لأحدهم، وتسليم المحررات المزورة إلى عملائهم ومرافقتهم إلى اللجان الطبية المختلفة، لحين التأكد من حصولهم على القرارات الطبية بموجب المستندات المزورة وتقاضي مبالغ مالية منهم نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية، أمكن ضبط اثنين من المتهمين بمقر الشركة المشار إليها، وبتفتيشها تم ضبط: مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، طابعتين، عدد من الشهادات والتقارير الطبية مزورة وخالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لذات الجهات، عدد من التقارير الطبية بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها لعدة جهات حكومية مزورة، خطابات بأسماء أشخاص مختلفين مزورة ومنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لذات الجهة، بالإضافة إلى 3 هواتف بفحصهم فنيا تبين احتوائهم على: بصمتين لخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب صدورة لعدة جهات حكومية، عدد من المستندات بأسماء أشخاص مختلفين مزورة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد ومنسوب صدورها لعدة جهات حكومية.

وبتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين أقرا بتحصلهما على بعض بصمات الأختام الأخرى غير الموجودة لديهم من أحد المتهمين، وبإرشادهم وبتفتيش مكتبة مملوكة للأخير، بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، تم ضبط: مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، عدد من المستندات والمحررات خالية البيانات والمنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لذات الجهات، عدد من المستندات بأسماء أشخاص مختلفين مزورة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب صدورها لعدة جهات حكومية، طابعة، جهاز حاسب آلي، بالإضافة إلى هاتفين بفحصهما فنيا تبين أنهما محملين بـ: 3 بصمات لخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب صدوره إلى عدة جهات حكومية، بصمتين أكلاشيه لإحدى الجهات الحكومية على ورقة بيضاء، 3 كشوف حساب مزورة بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها لعدة بنوك.

وأمكن ضبط باق المتهمين وبحوزتهم 3 هواتف بفحصهم فنيا تبين أنهم محملين بـ: تقريرين طبيين مزورين بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لذات الجهة، العديد من المحادثات على تطبيق «واتسآب» بينهم وعملائهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى مبلغ مالي، وبمواجهة المتهمين المذكورين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا جميعا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

ضبط عصابة لتزييف العملات المالية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي، من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، حال تواجده بمحطة سكك حديد الجيزة، وبحوزته عدد من الأوراق النقدية عملات محلية فئات مختلفة «مقلدة»، وبمواجهته أقر بأنه تحصل عليها من شخص مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، أمكن ضبطه في أثناء تواجده بذات المحطة وبحوزته عدد من الأوراق النقدية المقلدة من فئات مختلفة، وذلك لترويجها بالمحطة واقتسام المكسب فيما بينهما.

وبتطوير مناقشتهما أقرا بأنهما تحصلا على المضبوطات عقب تواصلهما مع إحدى الصفحات الإلكترونية وتقابلا مع آخرين من خلال رقم هاتف «محدد»، لاستلام المبالغ المالية المقلدة نظير مبلغ مالي صحيح، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبط الأخيرين وتبين أنهما مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب، وبحوزتهما عملات نقدية مقلدة من فئات مختلفة، وبتفتيش مسكن أحدهما تم ضبط: طابعة وجهاز لاب توب «المستخدمين في الواقعة»، عدد من العملات الأجنبية والمحلية المقلدة من فئات مختلفة، عدد من أوراق التصوير مطبوع عليها مقاطع من العملات المالية بفئات مختلفة، كمية من الأوراق المستخدمة في عملية الطباعة، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات النقدية وترويجها، مستخدمين في ذلك الأدوات المضبوطة.

ضبط شخص ارتكب 14 واقعة ابتزاز للسيدات

نجحت جهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كشف ملابسات عدد من البلاغات تتضمن ابتزاز شخص لعدد من المواطنات ماديا مقابل عدم التشهير بهن، ونشر صور خاصة لهن تحصل عليها منهن باستخدام طرق احتيالية عن طريق الإعلان عن وظائف شاغرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وتطبيق «واتسآب»، وبلغ عدد الوقائع المرتكبة 14 واقعة في محافظات: الإسكندرية، الدقهلية، القليوبية، دمياط، الفيوم، المنيا.

تم تشكيل فريق بحث باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة، توصل إلى أن وراء ارتكاب الوقائع شخص مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته: هاتف محمول «بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الوقائع»، 3 شرائح محمول، 3 حوافظ لشرائح محمول مسلسلة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع على النحو المشار إليه.

ضبط عصابة تخصصت في النصب

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات بلاغ ورد لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من مسؤول إحدى الشركات في دائرة القسم، بتعرض شركته لواقعة نصب من شخصين والاستيلاء منه على كمية من البضائع «كوالين»، عقب إيهامه بأنهما يمتلكان شركة لمستلزمات البناء في دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، ودفعا مبلغا ماليا من قيمة البضائع، وسلماه شيكات بنكية بقيمة باق المبلغ المالي، إلا أنه اكتشف تعرض شركته للنصب وغلق مقر الشركة المتعاقدة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين «أحدهما له معلومات جنائية»، مقيمان بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب على المواطنين، عقب إيهام ضحاياهما امتلاك شركة مستلزمات بناء، والاستيلاء منهم على بضائع وتسديد مبلغ مالي كمقدم من قيمتها وغلق مقر الشركة، وتم بإرشاد أحدهما ضبط: مبلغ مالي، 4 دفاتر شيكات منسوبة لعدة بنوك مختلفة باسم الشركة، 11 بطاقة ائتمانية منسوبة لعدة بنوك مختلفة، 4 هواتف، 3 عقود شراء لـ 3 شقق سكنية، أوراق وعقود للشركة الوهمية المبرمة مع الشركة المُبلغ، كما أضافا بشرائهما الشقق السكنية سالفة الذكر والسيارة المضبوطة بحوزتهما من متحصلات واقعة النصب، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المتهمين واتهمهما بالنصب عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.