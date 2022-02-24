الصحة: مليون مواطن حصل على الجرعة التنشيطية

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أهمية الجرعة التنشيطية للقاحات كورونا، في ظل التحورات التي تحدث لفيروس كورونا من وقت إلى الآخر، متوقعًا ظهور متحورات أخرى لفيروس كورونا.

وأوضح «عبدالغفار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التحورات سمة أساسية في الفيروسات، مؤكدًا أن الوزارة أتاحت للمواطنين فرصة تغيير مكان الجرعة التنشيطية بعد التواصل مع الوزارة، من خلال الخط الساخن لها 105.

اختصار خطوات التسجيل على موقع لقاح كورونا

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك وفرة في لقاحات كورونا داخل مصر من جميع أنواع اللقاحات وليس نوع واحد فقط، مشيرًا إلى أن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية والتي وصل عددهم أكثر من مليون مواطن، وفيما يتعلق بعدد المواطنين المحصنين بالكامل وصل عددهم إلى 29.689.805، ووصل عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الأولى إلى 39.257.845، مشيرًا إلى أهمية الحصول على لقاحات كورونا للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا فى مصر

وجدد دعوته للمواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، موضحًا أن اللقاحات أصبحت أهم الإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن وزارة الصحة والسكان تختصر خطوات التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية، لتسهيل المهمة على المواطنين بحجز اللقاح، موجهًا بضرورة ارتداء الكمامات في بيئة العمل والمواصلات العامة، والحرص على التباعد الاجتماعي والحرص على عدم التكدس، والبعد عن الزحام للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس في مصر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.