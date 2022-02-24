«الإعلاميين»: استمرار منع ظهور حسام حداد عن ممارسة النشاط الإعلامي

أصدر نقيب الإعلاميين طارق سعدة القرار رقم «8» استمرار منع ظهور حسام حداد مقدم برنامج «صباح الخير يامصر» على شاشة القناة الأولى التليفزيون المصري.

وقالت النقابة في بيان لها إن حسام الحداد مثل للتحقيق في مقر النقابة، وأقر بما هو منسوب إليه من مخالفات وعليه فقد تم استمرار منعه من الظهور عن ممارسة النشاط الإعلامي على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية.

وتابعت نقابة الإعلاميين: «حيث خالف ميثاق الشرف الإعلامي باب المبادئ العامة فقرة 4 والتي تنص على تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي، وفي باب الواجبات فقرة رقم 9 والتي تنص على الامتناع عن بث ما يغذي أو يكرس ثقافة العنف والكراهية، وخالف مدونة السلوك المهني البند «العاشر» والذي ينص على الامتناع عن إثارة الكراهية والتميز والتحريض بكل أنواعة بين أطياف الشعب وفئاتة».