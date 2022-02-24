موقف البورصة المصرية من غزو روسيا لأوكرانيا في ختام تعاملات اليوم

شهدت أخبار البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، تراجعات حادة، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، حيث أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات الروسية بغزو أوكرانيا، في خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو، وهو ما كان له تأثيره على أسواق المال العالمية وبالتالي تأثرت البورصات العربية والمصرية.

المؤشر الرئيسي يتراجع 3.6%

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، متراجعًا بنسبة 3.63%، عند مستوى 10890.88 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، بنسبة 9.02%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 1774.66 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 2720.93 نقطة متراجع بنسبة 7.28%.

«إيجي إكس 50» يهبط بنسبة 4.42%

وهبط مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 4.42%، ليغلق الجلسة عند 1858.05 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.1 مليار جنيه، من خلال التداول على 473.6 مليون سهم، وتنفيذ 47641 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 190 سهمًا، إذ ارتفع 4 أسهم، مقابل انخفاض 144 سهمًا، واستقر 42 سهمًا دون تغيير.

«إيجي إكس 30» يستهدف مستوى الدعم 10850 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن العمليات العسكرية الروسية ألقت بظلالها على أسواق المال العالمية والعربية اليوم، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء البورصة المصرية، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على تراجع حاد، بضغط من جميع الاسهم القيادية والتي شهدت تراجعات قوية في بداية التعاملات اليوم، واتجهت المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع تخوفا من تصاعد الأزمة، بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم القيادية.

وأضاف عيد، في حديثه الخاص لـ«الوطن»، أن المؤشر الرئيسي يستهدف بهذا الأداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي 10850 نقطة، متوقعاً في حالة العودة إلى الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 11000 نقطة.

«إيجي إكس 70 EWI» يختبر دعم 1760 نقطة

وتابع عيد، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 EWI» فقد بلغت خسائره أكثر من 175 نقطة، نتيجة الهبوط الحاد أيضا لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة، واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو البيع بالاسهم الصغيرة والمتوسطة، متجها بهذا الأداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 1760 نقطة، ثم مستوى الدعم الثاني 1700 نقطة.

ويتوقع أنه معلا انخفاض حدة الهبوط والعودة إلى الاداء الإيجابي مرة أخرى يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1800 نقطة، ثم مستوى المقاومة الثاني 1860 نقطة.

رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 689.285 مليار جنيه، بخسائر 24.383 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بصافي 5.9 مليون جنيه للمصريين، و63.6 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 69.5 مليون جنيه.