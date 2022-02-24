طالب مصري بروسيا يوجه رسالة عاجلة لأهله في مصر: «الوضع آمن وطبيعي»

تسير الحياة كالمعتاد في مدينة «لادي كفكاز»، الروسية، التي تبعد عن أوكرانيا بنحو 6 ساعات، دون أي تأثر بالحرب وهو ما أكده «مصطفى فؤاد»، طالب بأكاديمية «سوجما» الطبية في المدينة، مشيرا إلى أن المدينة مستقرة تماماً والحياة تسير بشكل طبيعي، مؤكداً أنه لم يحدث حتى الآن أي اطلاق للنيران أو أعمال عسكرية بالمدينة.

الدراسة بالجامعات كما هي دون أي تعطيل

وأضاف «فؤاد»، لـ«الوطن»، أن الدراسة بالجامعات كما هي دون أي تعطيل أو حتى تحويلها للـ«أون لاين»، موضحاً أن الدراسة حضورية في الجامعات حتى الآن ولم يصدر أي قرار بتعطيلها أو تحويلها إلكترونياً.

ووصف الطالب الوضع في المدينة بأنه «طبيعي»، مؤكداً: «الحياة طبيعية في الشوارع والناس بتنزل شغلها وتخلص مصالحها دون أي معوقات أو تعطيل»، موضحاً أن البنوك تعمل كما هي دون أي تعطيل.

«فؤاد»: الأمور مستقرة ولو المطارات اتقفلت مش هنعرف ننزل بلدنا

وأوضح لـ«الوطن»، أنه سيعود للقاهرة عقب الانتهاء من السنة الثالثة في الدراسة، لافتاً إلى أن الامتحانات بالجامعة عبارة عن امتحانات روسية ولاتينية وبايولوجي وتعقد بحسب ما يراه أستاذ المادة سواء إلكترونياً أو حضورياً في الجامعة.

وكشف الطالب مصطفى فؤاد عن رسالته لأهله في مصر، قائلاً: «أنا كل اللي عايز أقوله أننا أه خايفين طبعاً لأننا مغتربين ولو المطارات اتقفلت وحصل حاجة لا قدر الله أكيد مش هنعرف ننزل بلادنا بس الحمد لله لحد دلوقتي مفيش أي حاجة والأمور مستقرة جدا الحمد لله».

«محمد» من أوكرانيا: نأمل بالعودة لمصر

وفي سياق منفصل، كشف الطالب محمد زينه، بجامعة كارزن الطبية في مدينة خاركوف بأوكرانيا، تفاصيل الوضع مؤكداً أن القصف لا يزال مستمراً من الجانب الروسي، معبراً عن أمنيته خلال حديثه لـ«الوطن» بالعودة إلى مصر.

وأوضح أن الجامعة علقت الدراسة وتحولت إلى الـ«أون لاين»، وأرسلت خطط الإخلاء لجميع طلابها والتي توضح كيفية الإخلاء في حالة الحرب.