تفاصيل الحصول على قرض من بنك ناصر لمتعافي الإدمان

يعمل بنك ناصر بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، على دعم متعافي الإدمان، ودمجهم بالمجتمع من خلال توفير قروض لهم لبدء مشروعاتهم الصغيرة، ومساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى.

وترصد «الوطن» أبرز الأسئلة المتعلقة بقيمة وإجراءات الحصول على القرض كالتالي:

ماهو قرض المتعافين من الإدمان من بنك ناصر الاجتماعي؟

يمنح بنك ناصرالاجتماعي تمويلًا للمتعافين من الإدمان لمساعدتهم على استعادة قدراتهم وحياتهم الطبيعية والعودة للاندماج في المجتمع، وتوفير فرص للتشغيل والمساهمة في القضاء على المشكلات التي تعيق نمو المجتمع، وذلك من خلال التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لمساعدة المتعافين على إنشاء مشروعات صغيرة لبدء حياتهم من جديد.

ما هي قيمة قرض المتعافين من الإدمان؟

تبلغ قيمة القرض الواحد ضمن مبادرة بداية جديدة كحد أقصى نحو 80 ألف جنيه، ويُسدد على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات بفائدة 10.5% سنويًا.

ما هي إجراءات الحصول على القرض؟

- يحول صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ملفات الحالات التي تعافت من المخدرات، متضمنة الطلب ودراسة جدوى للمشروع الذي يرغب المتعافى في إنشائه.

- تقديم خطاب من الصندوق يفيد بعدم تعرض الحالة إلى انتكاسة خلال الـ10 شهور الأخيرة.

- تقديم تقرير طبي من مستشفى حكومي معتمد من الصندوق يفيد بتعافي الحالة من التعاطي.

- تقديم الموقف من التجنيد للعملاء أقل من 31 سنة؛ مع تقديم ضمان من أحد أقارب الدرجة الأولى للحالة.

ما هي المشروعات التي يمكن للمتعافين العمل بها؟

أوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن المشروعات على سبيل المثال: «مشروع مجمدات لحوم، مشروع طباعة ليزر، مشروع توزيع مياه غازية»، إذ تخصص القروض لتقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين، وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى.

ما إجمالي القروض التي جرى توفيرها للمتعافين من بنك ناصر؟

جرى توفير ما يقرب من 5 ملايين و710 آلاف جنيه، حتى الآن كقيمة إجمالية، لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من الإدمان، من بنك ناصر الاجتماعي.