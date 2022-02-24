توزيع منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لطلاب رابعة ابتدائي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة توزيع منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لطلاب الصف الرابع الابتدائي 2022 للفصل الدراسي الثاني، موضحة أن المنهج يمكن الطالب من الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وكيفية تطويعها في التعليم.

وأضافت الوزارة في خطاب للمديريات والإدارات التعليمية، أن مناهج الصف الرابع الابتدائي وضعت وفق معايير وأسس عالمية، وجرى توفير العديد من المنصات التعليمية للطلاب للاطلاع على كيفية شرحها، وفهم مخرجات التعلم للمقرر الدراسي، فضلاً عن توفير مجموعة من الأنشطة والفيديوهات التعليمية على منصة «بنك المعرفة المصري» وحصص مصر التعليمية.

وأشارت إلى أن كتب العلوم والرياضيات لطلاب الصف الرابع الابتدائي متوفرة عبر منصة «ديسكفري» الإلكترونية، ويمكن للطلاب الاطلاع عليها وعلى شرحها وفق فلسفة التعليم الجديدة القائمة على الفهم، وليس الحفظ والتلقين، وتتضمن خطة توزيع منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الآتي:

توزيع منهج شهر فبراير 2022

المحور الثالث: المواطنة الرقمية.

- الدرس الأول المستكشف النشط 19 فبراير 2022.

- الدرس الثاني المواطنة الرقمية 19 فبراير 2022.

- الدرس الثالث: الآثار الإيجابية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 26 فبراير 2022.

- الدراس الرابع: التواصل عبر الإنترنت 26 فبراير 2022.

مقرر شهر مارس 2022

- الدرس الخامس: كيفية استخدام الاتصال الإلكتروني 5 مارس 2022.

- الدرس السادس: بيانات المعلم عبر الإنترنت ومصادره 5 مارس 2022.

- الدرس السابع: خطة للبحث الرقمي 12 مارس 2022.

- الدرس الثامن: الاتصال المتزامن وغير المتزامن 12 مارس 2022.

المحور الرابع: مشروعات برمجية

- الدرس الأول: المستكشف النسط 26 مارس 2022.

- الدرس الثاني: مهارات حل المشكلات 26 مارس 2022.

- الدرس الثالث: تقديم المعلومات 2 أبريل 2022.

- الدرس الرابع: التطبيقات الرقمية 2 أبريل 2022.

- الدرس الخامس: الخوارزميات 9 أبريل 2022.

- الدرس السابع: فن الجرافيك 16 أبريل 2022.

- الدراس الثامن: إنشاء عرض تقديمي 16 أبريل 2022..

- يوم 23 أبريل مراجعة على المحور الرابع.