800 ألف طالب يبدأون الفصل الدراسي الثاني داخل 2300 مدرسة ببني سويف

انتظم أكثر من 800 ألف طالب وطالبة داخل 2300 مدرسة في محافظة بني سويف، اليوم الأحد، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021/2022، بمختلف المراحل التعليمية من الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

فرق ولجان للمتابعة داخل المدارس وغرف عمليات بالادرات السبع

وقال محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إن المديرية أتمت استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعقد سلسلة اجتماعات مع قيادات المديرية ومديري الإدارات المركزية والإدارات التعليمية لمراجعة خطة استعدادات بدء الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، وتفعيل غرفة العمليات بالمديرية متصلة بغرف عمليات الإدارات التعليمية، وتوجيه فرق ولجان من إدارة المتابعة بالمديرية والإدارات وتوزيع قيادات ومديري عموم الإدارات المركزية بالمديرية لمتابعة سير العملية التعليمية بمختلف الإدارات التعليمية السبع.

متابعة موقف تسليم الكتب للطلاب أولا بأول

وأشار وكيل الوزارة إلى الانتهاء من توزيع الأنصبة والمهام على أعضاء هيئة التدريس، مع الالتزام بالاشراف اليومي من بداية اليوم الدراسي حتى خروج الطلاب لتحقيق الانضباط، والتأكيد على التزام جميع العاملين بالمواعيد الرسمية (حضور وانصراف)، والتأكيد على توقيع المتابعين بدفتر الأمن لتحقيق الانضباط، إضافة إلى تكثيف المتابعة اليومية على المدارس ومتابعة موقف استلام الكتب، وتذليل كافة العقبات إن وجدت.

وشدد وكيل الوزارة، على تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعمل، وكذلك تطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وتنظيم المجموعات الدراسية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس

من جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار تفعيل الإجراءات الاحترازية وتطهير المدارس وتعقيمها والالتزام بالتدابير الوقائية، ونشر ملصقات التوعية لمجابهة فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة الطلاب وذويهم وجميع القائمين على العملية التعليمية، وذلك بحسب الخطة التي تم إعدادها بالتعاون بين مديريتي التعليم والصحة، بهدف توفير أجواء صحية وآمنة في ظل التعامل مع الجائحة، وضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، والتي تستلزم تضافر كافة جهود الجهات المعنية لضمان انتظام التيرم الثاني في أجواء آمنة صحيا ومناسب .

محافظ بني سويف يوجه بخطة متابعة ميدانية لكافة المدارس

كما وجه محافظ بني سويف بتنفيذ خطة متابعة ميدانية لكافة المدارس، من خلال توجيه فرق عمل من الإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة سير العملية التعليمية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها، بجانب خطة المتابعة الميدانية التي تنفذها المديرية والتي تتضمن تسيير أوتوبيسات للمرور على المدارس بمشاركة مُوجًهي المواد وأعضاء التوجيه المالي والإداري، لمتابعة المدارس من كافة النواحي وتذليل أي صعوبات قد تواجه سير الدراسة، مع التأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه حفاظا على صحة الطلاب والتأكيد على الانتهاء من إعداد الجداول والإشراف اليومي إلى جانب متابعة عملية استلام الكتب.