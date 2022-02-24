«التعليم» تحدد مصير كتب مادتي الرياضيات والعلوم لـ«رابعة ابتدائي»

انتظمت الدراسة منذ بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، في جميع المدارس وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا، بينها تعقيم وتطهير جميع الفصول بصفة مستمرة وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية، فضلاً عن منع دخول أي معلم للمدرسة دون حصوله على لقاح كورونا وتقديم ما يفيد ذلك، فيما بدأت المدارس تسليم الطلاب الكتب الدراسية منذ أول يوم دراسي لجميع المراحل التعليمية وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

ويظل الصف الرابع الابتدائي مثار اهتمام أولياء الأمور، ففي الفصل الدراسي الأول، لم ينل المنهج إعجاب أولياء الأمور بالكامل نظراً لكثافته وكثرة المعلومات المقررة خاصة في مادتي الرياضيات والعلوم، إلا أن الامتحانات جاءت مباشرة وتعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، وبدأت أزمة الصف الرابع في الفصل الدراسي الثاني بعد تأخر وصول كتب مادتي العلوم والرياضيات للمدارس.

الدراسة تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ جميع كتب المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية في المديريات، ويتم توزيعها بعد بداية الفصل الدراسي الثاني ما عدا كتب مادتي العلوم والرياضيات.

تحميل كتب العلوم والرياضيات من منصة «ديسكفري»

وأضاف «شوقي» لـ«الوطن»، أنّ المدارس تستكمل شرح مقررات الفصل الدراسي الأول في مادتي العلوم والرياضيات، مؤكداً أن الكتب ليس بها عنصر الاستعجال لأنه سيتم تسليمها للطلاب بعد الانتهاء من مقررات الترم الأول في هاتين المادتين، موضحاً أن الوزارة حريصة على توفير تعليم متميز لجميع الطلاب.

وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أنه يمكن لطلاب الصف الرابع الابتدائي تحميل كتب العلوم والرياضيات من منصة «Discovery Education» والتي تتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكداً أن المنصة توفر الكتب بصيغة الـ«pdf» وصور وفيديوهات تعليمية تتيح للطلاب فهم فلسفة التعليم الجديدة التي تركز على الفهم.