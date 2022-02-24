بعد غزو أوكرانيا.. شركات الغاز الطبيعي: «الإمدادات لم تنقطع عن أوروبا»

كشفت شركة «جيتسو GTSOU»، المشغلة لشبكة الغاز الأوكرانية والمملوكة للدولة، صباح اليوم الخميس، الموافق 24 فبراير، عن تشغيل شبكتها بكامل طاقتها، على حد تعبيرها، مؤكدةً على عملها في وضع الأمان المشدد وأنها تفي بجميع التزاماتها تجاه العملاء بالكامل.

وأضافت الشركة في تصريحاتها لمنصة «جلوبال بلاتس»، أنَّها تراقب الوضع عن كثب، في إشارة منها إلى الغزو الروسي إلى أوكرانيا.

وبحسب مذكرة بحثية لـ«جلوبال بلاتس»، فإنَّ أسعار الغاز الأوروبية حققت مكاسب ضخمة خلال التعاملات الصباحية اليوم، مدفوعة بتصريحات رسمية لأوكرانيا بغزو روسيا لأراضيها.

الأسعار الفورية للغاز الطبيعي تواصل الصعود.. 35% زيادة لـ مارس 2022

وسجلت الأسعار الفورية للغاز اليوم ارتفاعاً بنسبة 35%، بحسب مؤشر TTF لشهر مارس 2022، مقارنة بصعود 28% في الساعات الأولى من اليوم، حيث وصلت إلى 114 يورو لكل ميجاوات في الساعة، بما يعادل 128.17 دولار أمريكي.

جنون سوق الغاز الطبيعي الأوروبي بضغوط من العدوان الروسي على أوكرانيا

وتابعت المذكرة، أنَّ قلق المستثمرين الأوروبيين دفع أسعار الطاقة والوقود، خاصة الغاز الطبيعي، إلى الارتفاع الشديد تخوفاً من تصعيد التوترات الجيوسياسية، حيث سيطر على سوق الغاز الأوروبية حالة عدم يقين وتخوف من احتمالات تعطل شحنات الغاز الروسية إلى أوروبا وسط انخفاض التخزين.

أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وإمدادات الغاز الروسي لم تنقطع عن أوروبا رغم الغزو

وبحسب تصريحات شركة «غاز بروم»، الروسية، فإنَّ أسعار خام النفط واصلت الارتفاع صباح اليوم، مؤكدةً عدم انقطاع شحناتها من الغاز الممتد عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا.

وأفاد بيان الشركة الروسية بأنَّ توريد الغاز الروسي إلى أوروبا لم ينقطع، ولا زالت تفي بمتطلبات المستهلكين كالمعتاد، مضيفة: «كميات التسليم اليوم تم تحديدها عند 83 مليون متر مكعب يوميًا، بزيادة 31.4% عن 23 فبراير الماضي».

روسيا تورد 10% من إجمالي استهلاك أوروبا للغاز عبر الأراضي الأوكرانية

وبحسب التقارير المنشورة لجلوبال بلاتس، فإنَّ ما يقرب من 41,6 مليار متر مكعب من الغاز الروسي تم توريده إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية على مدار العام الماضي، وهو ما يعادل 10% من الطلب الأوروبي.

وتابعت المذكرة، أنَّ مخاطر الغزو لا تزال تهدد شبكة خطوط الأنابيب الأوكرانية التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، تخوفاً من تعرضها لانفجار أو ضرر من أي عمل عسكري.

وأفادت جلوبال بلاتس، أنَّ شركة «غاز بروم»، الروسية قامت بتوريد 65 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا خلال عام 2020، مقارنة بتوقعات توريد ونقل 40 مليار متر مكعب سنويًا خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا عن ذروة النقل الأخيرة البالغة 94 مليار متر مكعب في عام 2017.

وكانت الشركة الروسية، تعاقدت على نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، بموجب ترتيبات النقل التي تم الانتهاء منها في ديسمبر 2019، وتخضع الاتفاقية لشروط الشحن أو الدفع، ما يعني أنه يجب على «غاز بروم»، أن تدفع لأوكرانيا مقابل 110 ملايين متر مكعب في اليوم من العبور سواء كانت تشحن الحجم الكامل أم لا.