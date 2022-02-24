إحالة أوراق قاتل شقيقته بالبحيرة إلى المفتي.. أبلغت الشرطة عنه

أصدرت محكمة جنايات دمنهور «الدائرة الثامنة»، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، قرارا بإحالة عامل لمفتي الديار المصرية، وذلك لقيامه بقتل شقيقته إثر قيامها بإبلاغ الشرطة عنه وتم حبسه.

وقرر المتهم الانتقام منها، فطعنها عدة طعنات أودت بحياتها، وحددت هيئة المحكمة جلسة 23 من شهر مارس الجاري موعدا للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عطية مطر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف إمام الحيلة، وعادل الشاذلي، وبحضور ممثل النيابة العام المستشار عمرو بيومي وسكرتارية خميس قمر.

العثور على جثة عاملة

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوالمطامير، يفيد العثور على جثة «ص ج ح»، عاملة، ومقيم بإحدى قرى المركز، وبها عدة طعنات بجميع أنحاء الجسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الواقعة.

وعلى الفور، وجه اللواء محمد شعراوي مدير مباحث البحيرة، بتشكيل فريق من ضباط المباحث بالتعاون مع ضباط الأمن العام، وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة هو شقيق المجني عليها «م ج ح»، عاطل، ومقيم بذات العنوان، وذلك بسبب قيام المجني عليها بالإبلاغ عنه وبحيازته فرد خرطوش، وتم القبض عليه، ما دفع المتهم للانتقام من شقيقته.

ضبط المتهم

وتمكن فريق البحث الجنائي من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب قيام المجني عليها بالإبلاغ عنه، وعقب خروجه من السجن انتقم منها.

كما أشار المتهم إلى قيامه بالإعداد لقتل شقيقته عدة مرات خلال ثلاث سنوات، عقب خروجه من السجن لكن عند التنفيذ لم يقدر على قتلها عندما يتذكر أنها شقيقتها.

وفى يوم الحادث أخذ بعض المواد المخدرة، حتى يتمكن من قتلها وعقب قيام المجني عليها بدخول غرفتها قام بالدخول خلفها وطعنها ما أدى إلى وفاتها.