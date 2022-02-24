أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي قرر وضع خطة لاستقبال اللاجئين الذين يحتمل قدومهم من أوكرانيا إلى الدول المجاورة لها؛ بعد الهجوم الروسي الذي شنته روسيا على مدن أوكرانيا.

الاتحاد الأوروبي يستعد لاستقبال اللاجئين من أوكرانيا

وقالت أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي عقد اليوم في بروكسل، أن الجميع كان يأمل بوضع أفضل، كما أن المفوضية استعانت بكافة التدابير والتحذيرات بشأن الغزو الروسي على أوكرانيا، مضيفا أن: «كنا نأمل في الأفضل منذ شهور، لكننا نستعد لحدوث الأسوأ».

جهود الاتحاد الأوروبي بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

وبحسب موقع قناة روسيا اليوم، أضافت رئيسة المفوضية، أن المفوضية أعدت خطة بالتعاون مع خدمات الحدود، لاستقبال لاجئين من أوكرانيا في البلدان الحدودية في الاتحاد الأوروبي.