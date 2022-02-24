وزير خارجية أوكرانيا: روسيا تنفذ أخطر اعتداء منذ الحرب العالمية الثانية

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليب، إنّ هجوم روسيا على الأراضي الأوكرانية يعد أخطر عمل عدواني منذ الحرب العالمية الثانية، وكانت أوكرانيا قد أقرت بأن قوات روسية اخترقت منطقة «كييف».

قوات روسية تدخل إلى العاصمة كييف

من جهته، أصدر جهاز حرس الحدود الأوكراني بيانا، اليوم الخميس، أكّد فيه دخول قوات روسية إلى منطقة كييف قادمة من بيلاروسيا، لتنفيذ هجوم بصواريخ غراد على أهداف عسكرية، وأشار البيان إلى أنّ القوات الأوكرانية تمكنت من رصد تحليق مروحيات مجهولة الهوية ضمن مجموعات على علو منخفض في ضاحية كييف، العاصمة الأوكرانية، وفق ما ذكرته «فرانس برس».

سقوط وتحطم طائرة أوكرانية

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، قد قالت إن دبابات روسية وصلت لضاحية بروفاري قرب العاصمة الأوكرانية كييف، وبحسب أجهزة الطوارئ في أوكرانيا فإن طائرة عسكرية قد سقطت وتحطمت بالقرب من العاصمة وعلى متنها 14 شخصا، وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة الأوكرانية وأجهزة الطوارئ، أن طائرة عسكرية أوكرانية أُسقطت الخميس مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص كانوا على متنها.

استمرار العملية العسكرية على أوكرانيا

وأفادت السلطات في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، بأن 18 قتيلا سقطوا في هجوم صاروخي، وقال الكرملين إنّ العملية العسكرية الروسية على كييف ستستمر حتى تحقق أهدافها، وأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو فقط من حقه تحديد ميعاد انتهاء العملية التي شنتها قوات الجيش الروسي فجر اليوم الخميس.

وكانت التوترات بين الجانبين الروسي والأوكراني قد بلغت ذروتها، بعدما ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة متلفزة لشعبه تلاها اعتراف موسكو رسميا باستقلال جمهوريتي لوغانسيك ودونيستيك الانفصاليتين من طرف واحد شرق أوكرانيا، الأمر الذي أجج نيران الحرب، واستمرت أوكرانيا في قصف الجمهوريتين، قبل أن يعلن «بوتين» بدء العملية العسكرية فجر اليوم على أوكرانيا من أجل حماية المواطنين الروسيين في إقليم دونباس على حد تعبيره.