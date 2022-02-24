«ديزني» تعود للدبلجة بالعامية المصرية في «Encanto»

تستعد شركة «ديزني» لتقديم نسخة مدبجلة باللهجة المصرية من فيلمها الأحدث «Encanto»، وذلك وفقا لما كشفته حساب «ديزني بالعربي» على «إنستجرام»، إذ تقدم الشركة العالمية نسختين منفصلتين باللغة العربية، الأولى بالفصحى والثانية بالعامية المصرية، وذلك بعد توقف دام 10 سنوات من دبلجة الأفلام بالعامية واستبدالها باللغة العربية الفصحى، وهو ما أثار غضب قطاع واسع مع عشاق أفلام الرسوم المتحركة.

يعتبر «Encanto» الفيلم الـ 60 من إنتاج «ديزني»، أخرجه جاريد بوش وبايرون هاوارد، وشارك في الإخراج تشاريس كاسترو سميث، الذي شارك في كتابة السيناريو مع بوش.

قصة فيلم «Encanto»

تدور أحداث الفيلم حول عائلة كولومبية متعددة الأجيال لديهم قدرات سحرية بقيادة الجدة تساعدهم تلك القدرات في خدمة الناس في مجتمعهم الريفي الذي يطلق عليه «إنكانتو»، ولكن الحفيدة «ميرابل» التي تفتقر للقدرات تساعد الأسرة التي بدأت تفقد سحرها، اكتشاف ما يحدث وإنقاذ عائلتها ومنزلهم السحري، وهو من بطولة أصوات ستيفاني بياتريس، ماريا سيسيليا بوتيرو، جون ليجويزامو، ماورو كاستيلو، جيسيكا دارو، أنجي سيبيدا، كارولينا جيتان، ديان جيريرو، ويلمر فالديراما.

«Encanto» يترشح لـ3 جوائز أوسكار.. ويحقق 240 مليون دولار في دور العرض

وحقق فيلم «Encanto» نجاحا واسعا عند طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم في نوفمبر الماضي، وتجاوزت إيرادات الفيلم حاجز الـ240 مليون دولار، وحصل الفيلم على عدد من الجوائز منها «جولدن جلوب» لأفضل فيلم رسوم متحركة، وجائزة المجلس الوطني للمراجعة لأفضل فيلم رسوم متحركة، كما ترشح لـ 3 جوائز أوسكار في فئات أفضل فيلم رسوم متحركة، أفضل أغنية أصلية لـ «Dos Oruguitas» غناء سيباستيان ياترا، بالإضافة إلى أفضل موسيقى تصويرية.

وكانت أغنيتا الفيلم «We Don't Talk About Bruno» و«Surface Pressure» من أكثر الأغاني نجاحًا على مدار العام.