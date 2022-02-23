تأجيل محاكمة طبيب متهم بالإتجار في الأدوية المخدرة بالمحلة

أصدر المستشار سامح عبد الله، رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، قرارا بتأجيل محاكمة «خالد.ك» استشاري أمراض النساء والتوليد، في قضية اتهامه بحيازة الأدوية المخدرة إلى جلسة منتصف الثاني من شهر مارس المقبل.

تأجيل المحاكمة لمنتصف مارس المقبل

ووجهت هيئة المحكمة القضائية في طلباتها بتشكيل لجنة خماسية من أطباء وزارة الصحة للفصل في نوعية الأدوية المخدرة والتي تم مصادرتها من أطباء العلاج الحر بمديرية الصحة بطنطا.

لجنة خماسية لفحص الأدوية المصادرة

وكان محامي الدفاع قدم بالنيابة عن الطبيب المتهم وثائق تؤكد بطلان إجراءات ضبطية القضائية لأعضاء العلاج الحر بمديرية الصحة بطنطا، وأفاد في مرافعته بتعرض الطبيب المتهم لوعكة صحية مفاجئة، اُحتجز خلالها بمركز القلب للنيل الرعاية الصحية فضلا عن تقديمه شهادات طبية وعلاجية.

محامي الطبيب يكشف مروره بوعكة صحية مفاجئة

كما أشار محامي الدفاع إلى موافقات التموين الطبي بوجود تعاملات قانونية بحيازة الأدوية المخدرة، بغرض استخدامها في إجراء عمليات جراحية داخل المركز الطبي الخاص به.

وأشار الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى أنه كلف خلال توجيهاته بتشكيل لجنة مكبرة بقيادته من العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بالمديرية.

ضبط مخزن أدوية غير مرخص

وأسفرت حملات العلاج الحر عن ضبط مخزن أدوية غير مرخص يحتوي على كميات كبيرة من الأدوية المخدرة بالجدولين الأول والثالث من قانون المخدرات، وكذلك أدوية مؤثرة على الحالة النفسية مدرجة بالجدول الثاني، وأدوية مسببة للإجهاض، وأخرى مسجلة بوزارة الصحة وممنوع حيازتها خارج المؤسسات الصيدلية، وتم قيد المحضر برقم 10338 لسنة 2021 جنح اول المحلة الكبرى كما تم العرض على النيابة العامة.