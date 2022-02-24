خريطة قطع مياه الشرب لمدة 9 ساعات السبت المقبل بالسويس

تشهد منطقة جنيفة بحي الجناين بمحافظة السويس، انقطاع مياه الشرب بمناطق غرب القرية، وذلك بسبب عملية إحلال وتجديد الخطوط.

المحافظة تعلن انقطاع مياه الشرب في «جنيفة»

وأعلنت محافظة السويس، اليوم الخميس، تنفيذ خطة إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة غرب جنيفة، ضمن عملية إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بنطاق قطاع الجناين، ما يتطلب غلق المياه عن منطقة غرب جنيفة لإنهاء أعمال الربط، وذلك خلال الفترة منذ الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً يوم السبت المقبل، الموافق 26 فبراير الجاري، وذلك لحين الانتهاء من تلك الأعمال، ثم إعادة ضخ المياه مرة أخرى.

تركيب محبسي لخط الطرد

يذكر، أن محافظة السويس شهدت مطلع فبراير الجاري قطع المياه عن المحافظة بالكامل، بحسب بيان للمحافظة وقتها، نظرا لتركيب محابس الطرد لمحطة رافع عتاقة ما استلزم قطع مياه الشرب عن محافظة السويس بالكامل لمدة 24 ساعة، بدأت من ظهر الثلاثاء الأول فبراير حتى ظهر الأربعاء، وذلك لتركيب محبسي 600مم الطرد لمحطة رافع عتاقة، ضمن أحد مشاريع توسعات رافع عتاقة أحد مشاريع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وناشدت المحافظة المواطنين بتدير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.