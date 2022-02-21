إتاحة تعديل بيانات المتقدمين لشغل وظائف «مياه الشرب والصرف الصحي»

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عبر الصفحة الرسمية «فيسبوك»، إمكانية تعديل بيانات الذين تقدموا للتعيين مسبقا، على موقع الشركة ولمدة 4 أيام، بدءا من اليوم وحتى الخميس الموافق 24 من شهر فبراير الجاري، في 14 وظيفة تشمل تخصصات «مهندس، كيميائي، أخصائى سلامة وصحة مهنية، محاسب، أخصائي موارد بشرية، كاتب، مدخل بيانات، أمين خزينة، فني مساحة، فني تشغيل وصيانة، فني معمل، سائق، سائق معدات ثقيلة، عامل تشغيل، وحرفي» وفقا لمسابقة الشركة رقم 1 لسنة 2022.

استلام وتشغيل محطات وشبكات مياه الشرب

وأشارت إلى أن فتح باب تعديل البيانات أمام المتقدمين مسبقا للتعيين على موقع الشركة في المسابقة، جاء بالتزامن مع قرار الشركة بمد فترة تلقي الطلبات من المتقدمين، لشغل الوظائف وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022، بناء على مطالبة الخريجين بمد فترة التقديم التي تلقتها الشركة.

وأضاف شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الوظائف المعلن عنها بالمسابقة وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 جرى إتاحتها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وبدء الاستعداد لاستلام وتشغيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

4 شروط يجب توافرها في المتقدمين

وأعلنت الشركة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بالوظائف المعلن عنها، منها:

- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة سوهاج.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، ولا يزيد عن 35 عاما.

- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والعملية والمقابلة الشخصية.