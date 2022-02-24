سوسن بدر: الفن يقدم أحيانا واقعا لا نعرفه والتغيير قادم

قالت الفنانة سوسن بدر إن الفن أحيانًا يقدم واقعًا بعيدًا عن الواقع الذي نعيشه، مضيفة: «لكن أعدكم بالتغيير فيما هو قادم، حيث سترون الواقع الحقيقي بغض النظر عن طبيعته إن كان مؤلما أو ما إلي ذلك».

جاء ذلك خلال ندوة تكريم الفنانة سوسن بدر، في مهرجان أسوان الدولي في دورته السادسة التي أقيمت، منذ قليل، داخل أحد الفنادق الكبرى بالمحافظة.

سوسن بدر: الفن سيشهد تغييرا الفترة المقبلة

وقالت «بدر» في الندوة التي أدارها الناقد الفني طارق الشناوي: «لتكن قضية العنف ضد المرأة مثالًا على كلامي سواء بمنطقة الصعيد أو أي مكان آخر، إلا أنني أعود وأؤكد بأن الفن والدراما سيشهدان تغييرًا مختلفًا، وسترون قضايا واقعية وأكثر نضجًا».

كان الفنان باسم سمرة حرص على تقبيل يد الفنانة سوسن بدر، عند صعودها للتكريم في مهرجان أسوان الدولي، كما هنأها عدد كبير من الفنانين على تكريمها فى الدورة الجديدة بينهم بوسي شلبي وريم البارودي وبسمة.

انطلاق مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

وانطلق مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أمس في مدينة أسوان ومن المقرر أن يستمر من 23 إلى 28 فبراير الجاري، ويتضمن عددًا كبيرًا من الأفلام السينمائية الخاصة بالمرأة من 18 دولة.

ويشارك في المهرجان في النسخة الحالية عدد كبير من النجمات، أبرزهن الفنانة سوسن بدر والفنانة بسمة والفنانة ريم البارودي والفنانة شيري عادل، بالإضافة إلى الفنانين باسم سمرة وأحمد مجدي.