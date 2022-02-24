تساقط أمطار غزيرة وثلوج وتوقف رحلات اليوم الواحد ببورسعيد 

شهدت بورسعيد، عصر اليوم، تساقط حبات الثلج الصغيرة وسط أمطار غزيزة تعرضت لها المحافظة، ما تسبب في قلة تواجد المواطنين بالشوارع، كما أثرت الأمطار على رحلات اليوم الواحد لزيارة معالم بورسعيد السياحية، والتي تشهدها المحافظة كل خميس وجمعة من كل أسبوع.

وانتشر رجال أحياء بورسعيد في الشوارع، لمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس المتوقعة، وإزالة أي تداعيات سلبية لها.

التعامل الفوري مع الطقس غير المستقر

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في بيان صحفي اليوم، أن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أى طارىء قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة.

وأشار إلى أن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس غير المستقر.

أطقم فنية لمواجهة الأمطار

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه تم التأكد من جاهزية معدات الأحياء لرفع آثار الأمطار، وتم الدفع بعدد كبير من معدات سحب مياه الأمطار وسيارات النافوري والفاكيوم بالتعاون مع جهاز الإنقاذ والطوارئ، كما تم التأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي و بالوعات تصريف الأمطار، مؤكدا أنه تتم المتابعة اللحظية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف المحافظ أن هناك أطقما فنية مدربة تتواجد بالأحياء للتعامل السريع مع أي مشكلة، موكدا انتشار سيارات كسح وشفط المياة بمختلف الأحياء.