أماكن سقوط الأمطار غدا.. متفاوتة الشدة وتمتد للقاهرة

أجواء متقلبة وحالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس تشهدها كافة الأنحاء خلال الساعات القليلة المقبلة، تأتي نتيجة لتعرض مصر لمنخفض جوي، يؤثر على استقرار الطقس بها، لتشهد عدد من المناطق سقوط أمطار متوسطة، يصحبها نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما يتأثر عدد من المناطق بتساقط الثلوج، ما جعل المواطنين يتساءلون عن أماكن سقوط الأمطار غدا، والمناطق التي تتأثر بالأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس، إذ إنه من المتوقع أن يشهد عدد من المناطق سقوط أمطار اليوم، فهناك فرص لسقوط الأمطار المتوسطة التي قد تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد بنسبة 30 : 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء تكون رعدية أحيانا بنسبة 30% على مناطق من القاهرة وجنوب الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، منذ قليل، إلى أماكن سقوط الأمطار غدا، إذ إنه اعتبارا من الخميس 24 فبراير، يكون هناك نشاط للرياح مع تقدم ساعات النهار على معظم الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية أحيانا.

وعن المناطق التي تتأثر بسقوط الأمطار غدا، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث من 40 : 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تتراوح بين 30 : 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ومنطقة خليج السويس، تمتد خفيفة للقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.