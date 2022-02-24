الأرصاد تعلن حجم الأمطار المتوقعة بالقاهرة.. هل تؤثر على الأنشطة اليومية؟

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتأثر بمنخفض جوي، بدأ أمس الأربعاء، حيث نشطت الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسقطت أمطارا متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، متوقعة أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بما يتراوح بين 4 إلى 6 درجات مئوية مقارنة بالأمس، لافتة إلى أن القاهرة الكبرى، ستشهد أمطارا خفيفة على فترات متقطعة، لكنها لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية.

الأرصاد: عودة الأجواء الشتوية خلال فترة النهار

أضافت غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»: «من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 19 أو 20 درجة، وستعود الأجواء الشتوية خلال فترة النهار، وتكون شديدة البرودة في فترة الليل، وسيكون هناك نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، وستتراوح سرعاتها ما بين 30 و50 كم في الساعة، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة».

فرص تكاثر السحب

تابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: «هناك فرص لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة في السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، التي ستسقط فيها أمطار خفيفة، ومناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء».

أكثر المحافظات المعنية بسقوط الأمطار

أشارت منار غانم، إلى أن أكثر المحافظات المتأثرة بسقوط الأمطار، هي مطروح والإسكندرية البحيرة وكفر الشيهخ والدقهلية، لأنها تطل على البحر المتوسط، وتعتبر أكثر المحافظات تأثرا بالمنخفض الجوي.