عشرينية في دعوى خلع: «جوزي بيعرف عليا بنات وبشوفه مرة في الشهر»

توجهت سيدة في منتصف العشرينيات لمحكمة الأسرة، لتتخلص من حياتها البائسة مع زوجها، وفق ما ذكرته في دعوى الخلع التي أقامتها ضده، وقالت فيها إنه يخونها باستمرار، وإنه يسافر لعمله في محافظة أخرى، وتراه يومًا واحدًا فقط في الشهر، وإنها تمل من الوحدة، وطلبت منه الطلاق ورفض، فتوجهت للمحكمة وأقامت ضده دعوى خلع.

زواج بعد شهرين من الخطوبة

وقفت العشرينية أمام قاضي محكمة الأسرة، وحكت تفاصيل زواجها، قائلة إنها تعرفت عليه بطريقة تقليدية، وأعجبت به وبوظيفته، وبعد التعرف علمت أنه يعمل في محافظة أخرى، ووعدها بأنه سيصطحبها معه بعد الزواج، وبعد خطبتهما بدأ يعاملها بطريقة سيئة لكنها كانت تعتقد أن السبب في ذلك ضغوط العمل وتجهيزات الزواج، لأنهما كانا سيتزوجان بعد شهرين فقط من الخطوبة، وبالفعل انتهت تجهيزات شقة الزوجية، وأتما الزواج.

الزوج ترك عروسته بعد الفرح بيومين وسافر لعمله

وأكملت الزوجة أمام قاضي محكمة الأسرة، أنها بعد الزواج بأيام شعرت بأنه يتحدث في الهاتف بكثرة خاصة في ساعات متأخرة من الليل وبعد نومها، وعندما مازحته وطلبت منه الهاتف تشاجر معها وطلب منها عدم التدخل في خصوصياته ووصف ذلك بأنه «من أجل مصلحتها، ولكي يعيشا في سلام»، وبعد يومين أنهى شهر العسل وعاد لعمله في المحافظة الأخرى ثم عاد بعد شهر، وعندما طلبت من أن يصطحبها معه كما وعدها قبل الزواج، رفض، وقال إنه سيكتفي بالبقاء معها يومين كل أسبوع، لكن حتى ذلك لم يحدث.

الزوجة: بشوفه مرة كل شهر

وأشارت الزوجة لمحكمة الأسرة إلى أن الحال استمر لمدة عام ونصف العام، وعندما يعود إلى منزله يبقى لمدة يومين فقط، على الرغم من قرب المسافة، وسهولة التنقل التي تتيحها الشركة التي يعمل بها، لكنه يرفض الذهاب والعودة يوميا، ويتحجج بانشغاله في العمل، على الرغم من أنها توفر له جميع سُبل الراحة.

الزوجة: اكتشفت خيانته وطلبت الطلاق

وتابعت مقيمة الدعوى لقاضي محكمة الأسرة، عن سبب طلبها الخلع: «آخر إجازة كان مشغول بالتليفون جدًا، وتاني يوم روحنا نزور والدته، وهو قاعد معها مسكت تليفونه من باب الفضول، ولقيت عليه محادثات مع بنات كتير، وكلهم زميلاته في الشغل وخارج الشغل، واكتشفت إنه بيقضي معاهم الإجازات اللي مش بينزلها، فأخبرت والدته وطلبت منه الطلاق».

دعوى خلع بسبب خيانة الزوج

واختتمت الزوجة دعواها بأنها شعرت بالملل خلال زواجها واكتشفت أنه يخونها ويعرف عليها فتيات ويتسلى معهن طوال إجازته، فطلبت منه الطلاق ورفض، وذهبت لمحكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى خلع التي حملت رقم 563 لسنة 2021، بمحكمة الأسرة بالجيزة، ولاتزال الدعوى منظورة أمام المحكمة.