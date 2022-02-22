زوجة في دعوى خلع: «ضربني عشان صرفت 1000 جنيه من فلوسي على علاج أمي»

«جوزي كان هيقتلني علشان عطيت أمي 1000 جنيه»، هذه الكلمات رددتها سيدة تدعي «سكينة. ف» في مقتبل الثلاثينات من عمرها أمام قاضي محكمة الأسرة وهي تبكي خوفا مما فعله معها زوجها «علي. ع»، لأنه حاول قتلها بسكين المطبخ بعد أن ضربها علقة موت وكسر لها 4 أسنان وذراعها اليمنى، ولولا تدخل الجيران كان قتلتها بين يديه وأمام أعين أطفالها، فهربت منه ولجأت لمحكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 1944.

خلع بعد زواج 7 سنوات

وقالت الزوجة أمام محكمة الأسرة، إنها تزوجت منه منذ 7 سنوات وأنجبت منه طفلين، وكانت تعتقد أنها ستعيش حياتها بسعادة وأنه سيعوضها والدها الذي فقدته منذ صغرها، لكن منذ خطبتها كان جاف الطباع معها، ويعاملها معاملة سيئة، لكنها أكملت الزيجة حتي تجد ظهرًا تحتمي به، وفق لقولها، ولأنها كانت تعمل منذ الصغر لتجهيز نفسها للزواج.

منعها من التصرف في أموالها

وأكملت الزوجة لقاضي محكمة الأسرة، أنها تعيش في حالة من الذعر منذ أول أسبوع في الزواج، بسبب تعنيفه لها، وبعد ذلك منعها من زيارة والدتها القعيدة وخدمتها، وصبرت عليه حتى لا تعود لولدها وهي مطلقة ولديها أطفال، وظلت تعمل وتصرف معه على المنزل، وكان يضربها إذا تصرفت في أموالها الخاصة في أي شيء.

ضربنى علقة موت

وتابعت الزوجة حديثها لقاضي محكمة الأسرة وهي تبكي: «في مرة عرفت أن والدتي تعبانة ومحتاجة علاج طبيعي، فاتفقت مع دكتور أنه هيروحلها يعالجها في البيت وأنا هحاسبه، ولما عرف إني عطيت الدكتور 1000 جنيه، ضربني علقة موت وكسر لي أسناني ودراعي، ولما قلت له دي فلوسي جاب السكينة وكان هيقتلني لولا العيال صرخت والجيران اتلموا وطلعوني من تحت إيديه".

أريد خلعا

وقررت الزوجة في دعواها بأنها هربت من تحت يديه، وتوجهت لمحكمة الأسرة بزنانيري، ورفعت ضده دعوى خلع، ولازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.