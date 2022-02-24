دعوى خلع في شهر العسل: «اتجوز عليا بعد 5 أيام من الفرح»

لم تتوقع الفتاة العشرينية أنها ستقضي شهر العسل بين أروقة المحاكم وداخل سجلات محكمة الأسرة، وأنها ستقف أمام القاضي، وتطلب منه أن يطلقها من «حب حياتها» كما وصفت زوجها، بعد أن تزوج عليها عرفيًا بعد مرور 5 أيام فقط من زواجهما، فتركت له المنزل وطلبت الطلاق، فرفض وهددها بتشوية سمعتها إن لم تعد للمنزل ثانية، ليجعلها تتذوق مرارة الانتظار داخل محكمة الأسرة بعد أن أقامت ضده دعوى خلع.

حب 10 سنوات انتهي بدعوى خلع

وقالت الفتاة لقاضي محكمة الأسرة، وهي تتحسر على زيجتها، إنها قابلت زوجها قبل 10 سنوات وكانت طالبة صغيرة وأعجبت به وتبادلا المشاعر، وبعد أن دخلت الجامعة تقدم لخطبتها وكانت سعيدة للغاية بأن قصة حبهما ستكلل بالزواج مثلما حلمت طوال هذه السنوات، وبدأت على الفور في تجهيزات الزواج، كما أنها عاشت كل يوم وهي تحلم بالانتقال معه في منزل الزوجية التي بنته بنفسها، وبعد فترة حددا موعد الزفاف وأقاما حفلا وصفته بأنه كان أسطوريًا.

الزوج تغير حاله بعد الزواج بأيام

وروّت الزوجة تفاصيل زيجتها التي دامت 5 أيام فقط، أنها لم تر منه سوءً طوال الـ10 سنوات، بل كان شخصيًا لطيفًا، مهذبا، ومتدين، ويظهر لها كل الحب، فضلًا عن خجله الشديد من الجنس الآخر طوال الوقت، وأنها لم تلحظ عليه في أي وقت أنه على علاقة بأي فتاة أخري غيرها، وعلى بالرغم من ذلك تغير بعد الزواج 180 درجة، حتى أنها شعرت انه تبدل بشخص آخر، فأول عيب واجهته أنه عصبيً بشكل لا يطاق.

اتجوز عرفي بعد 5 أيام

وتابعت الزوجة لقاضي محكمة الأسرة: «بعد 5 أيام من جوازنا لقيت على تليفونه ورقة جواز عرفي بتاريخ اليوم ده، وطبعا مهتمتش ومقرتش بتاعت مين، لأني واثقة فيه، وبعد يومين سمعته بيتكلم في التليفون معاها وهو بيوعدها أنه هيسافر معاها هي وهيتحجج أن جاله شغل مفاجئ ويلغي شهر عسلنا».

دعوى خلع في شهر العسل

وأنهت الزوجة دعواها، بأنها لم تردد لحظة واحدة بأني تتخذ إجراءات الطلاق، بعد أن حدثت بينهما مشاجرة كبيرة وبعدها اعترف لها أنه تزوج عرفيًا من فتاة كان على علاقة بها قبل أشهر ووعدها بالزواج، فتوجهت لمحكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع ولازالت منظورة أمام المحكمة.