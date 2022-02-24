طارق الشناوي: سوسن بدر «منحوتة فرعونية» وبـ«8 أرواح»

أقام مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، ندوة لتكريم الفنانة سوسن بدر، ضمن فعاليات منتدى نوت، وقدم الناقد الفني طارق الشناوي الندوة واصفا سوسن بدر بأنها منحوتة فرعونية، وهو ما استوقف مخرجا كبيرا شادي عبد السلام.

وأضاف أنه لسوء الحظ، سوسن بدر لم تقف أمامه في فيلم «إخناتون» الذي لم يكتمل، ولكن يظل شادي بالنسبة لها بمثابة المعلم الأول، عرفت منه كيف تمثل، كيف تنظر إلى الحياة والتفاصيل الكثيرة المختلفة، العمق الثقافي للمثل، فيجب أن تكون هناك ثقافات وينابيع عند المبدع، ومن بعد ذلك تأتي الكاميرا، قائلا: «سوسن بدر نموذج للفنان الذي يتصالح مع الإنسان داخله، وأيضا يتصالح مع الزمن، يصالح عيوبه قبل أن يرصد مميزاته».

وقال إن منطق الأمور كلما كبرنا فقدنا أجزاء من حواسنا، والإنسان عموما لكي يرسل يجب أن يستقبل، مشيرا إلى أنها حافظت على القدرة على الاستقبال، وتعرضت لمواقف كان يمكن أن تكون بمثابة حكما بالإعدام، لكنها تخطتها بعزيمة وإرادة.

العمل الفني بقيمته

وتابع: «النجوم الكبيرة حين يقومون ببطولة مطلقة يرفضون التنازل عنها، هي عرفت إن العمل بقيمته، وليس بترتيب اسمي في العمل، هناك نجوم لا مرونة لديهم مع الزمن، تعرف ما تختار، يعرض عليها الكثير، ولكنها توافق على ما يضيف لرصيدها الفني وموهبتها فقط».

وأشار الشناوي إلى أن فاطمة رشدي مثلا لم تستوعب تغير فن الآداء، بينما أمينة رزق استوعبت هذا التغير، هذا له علاقة بتغير مفردات المجتمع، الفنان يأخذ تعبيراته ومدلولات الكلمات من الناس ومن المجتمع، هناك لغة درامية أيضا تتغير وتتغير لغة الأفكار الفنية وبؤرة الإحساس.

الشناوي: سوسن بدر بـ8 أرواح

وذكر الشناوي واقعة قديمة، قائلا: «القطة بسبع أرواح وسوسن بثمانية، هذه مقولة رددتها حين كنت أقلب في التليفزيون، فوجدت في الأولى سوسن، وفي القناة الثانية سوسن، وكنا في بدايات عصر الفضائيات، وجدت على ثمانية قنوات مختلفة أعمال درامية لسوسن، 8 أعمال درامية، وتعجبت؛ كيف يستطيع الفنان وجدانيا أن ينتقل من عمل لعمل في توقيت متقارب؟.. لكن لأن سوسن تعشق العمل الفني، استطاعت أن تحقق ذلك، حالة الحزن التي انتابتها مع رحيل الأم، الفنانة آمال سالم، دفعتها للاستمرار والتفوق، فالأم الراحلة كانت ترى أن النجومية التي لم تحققها ستتحقق في ابنتها».

سبب اختيار صابرين لأداء دور أم كلثوم

في مسلسل أم كلثوم كان هدف لكبار النجمات وصراعات بين أسماء كبيرة جدا، لأن هذه أم كلثوم من المتوقع للمسلسل أن يحظى بنجاح باهر، سوسن فيها شئ، الروح المصرية لأداء أم كلثوم، اختارت أنعام محمد علي سوسن لأداء الدور، وبعد فترة من البروفات وجدت أن هذا الدور ليس لسوسن، ولن يكون لصالحها، لذلك الاعتذار لها وسوسن تفهمت الأمر، وشكرت أنعام محمد علي، واتصلت بصابرين هنأتها على الدور، هذا هو تصرف النجوم الكبار.

الفنانة سوسن بدر تمثل نموذجا عظيما للممثل الذي يحتفظ بثقته بنفسه وموهبته وتوهجه رغم الزمان، ولذلك ننتظر منها الكثير والكثير.

سوسن بدر توجه الشكر لمهرجان أسوان

وفي هذا الصدد، قالت سوسن بدر أشكر مهرجان أسوان لإتاحة الفرصة لهذا التكريم، وهو من المفاجآت التي حدثت لي، وأشكر الناقد الكبير طارق الشناوي الذي كثيرا ما كتب عني، حتى رأيه الذي يحمل قسوة أفادني كثيرا، لذلك أشكره على كل ما كتبه عني، أشكر كل الحضور وأتمنى أسمعكم.

طلب طارق الشناوي أن يستمع إلى أهالي أسوان باعتبارهم مستضيفي المهرجان، وأشاد بفكرة إقامة مهرجانات خارج القاهرة .

وفي السايق ذاته، قدم محمود الفولي صحفي بوكالة أبناء الصين، سؤالا حول كيفية معالجتها لقضايا المرأة في أعمالها الفنية، وعن تكريمها في مهرجان أسوان، قائلة منذ أن تلقيت الدعوة أردت أن أعرف عنه أكثر عن المهرجان، حين عرفت أن مهرجان أسوان يكرمني في وجود ناس كثير، ولكن من بينهم الأستاذة إنعام محمد علي فهذا أمر أسعدني جدا، بالصدفة كانت بداياتي في السنة الثانية بالمعهد، كان مسلسل هي والمستحيل، سمعت نقاشات وحوارات بينها والكاتبة فتحية العسال كونت تفكيري بشكل كبير، أدين بفني لأناس كثيرين ربنا وضعهم في طريقي».

أعمال سوسن بدر للمرأة

من وقتها قدمت أعمالا كثيرة للمرأة، مثل نونة الشعنونة وسهرات تليفزيونية مثل دولت فهمي التي لا يعرفها أحد، عن أول بنت استشهدت في ثورة 1919، وجدت نفسي في دائرة الاهتمام بالمرأة المصرية، وأضافت: «زمان لم تكن هناك ميديا تكشف التحرش، الآن المشاكل كثرت ولم تعد حلولها سهلة».

وقالت أسماء محمد من أسوان، تقدمين دور المراة المصري وتمثليها بشكل جميل جدا، فشكرا لك على أعمالك التي علمتنا الكثير، وأثرت في وجداننا.

بينما قالت ناشطة في مؤسسة نساء الجنوب، سعداء أن فيه مهرجان يأتي إلينا في الصعيد، ونسأل الفنانة لماذا كثير من الأعمال التي تقدم في الدراما لا تمثلنا، كيف يعالج المنتدى ذلك وكيف يدعم الفنانون النساء بشكل عملي، كيف يكون لهم دور أكبر في دعم النساء؟.

رد الناقد الفني طارق الشناوي: «نحن أسرى صورة ذهنية عن الصعايدة، لما سألوا نجيب محفوظ، وهو قاهري طبعا، لماذا لم تكتب عن الصعيد، قال أنا لم أعشه فلم اكتب عنه، صفاء عامر كتب بشكل جيد عن الصعيد، هذا الأمر يشبه فرقة استعراضية تقدم رقصا فلاحيا، وهذا يختلف عن الفلاحة نفسها حين ترقص».

وطلبت إحدى الحضور من سوسن بدر، أن تقدم عملا عن النساء النوبيات، قائلة شكرا لأنك وضحت لي هذا الأمر، لكن الأعمال تقدم لكل نساء مصر، فجمال مصر في تعددها ووحدتها في الوقت نفسه.

دور اللغة النوبية في حرب 1973

وأضاف مدير الندوة طارق الشناوي، اللغة النوبية لعبت دور مهم جدا في حرب 1973، فكانت الشفرة في الحرب، فهذه كانت أكبر تحية توجه للتعدد في مصر، ولأهل النوبة.

وحول سؤال عن مدى تغير الدراما اليوم عن أمس، قالت سوسن حدث تغييرا كبيرا جدا في الدراما عما بدأت في السبعينيات، حتى تقنية الأجهزة اختلفت، الكتاب الذين يكتبون اليوم هم أبناء اليوم، مدلول الكلام تغير، حتى القضايا التي تطرح تغيرت، أنا شخصيا اشتاق أحيانا للعمل، مثلما كنا في الماضي، بحكم انتمائي لجيل مختلف، هذا لا يعني أني لا أريد أن أفهم ما يدور حولي، وإلا لن استمر، أنا معنية بوطني مصر وقضايا بلدي، وكل ما يحدث من تغيير في العالم.

وتابع: «العالم المفتوح أدخلنا في عادات وتقاليد غريبة علينا بعض الوقت، هذا لا يعني أن ننسى أنفسنا بالكامل، لكن ما المانع أن نأخذ منهم بعض الأشياء، ونعيد التفكير فيما ورثناه من زمان، أكثر شئ يقلقني هو لغتنا وهويتنا، لو نسينا لغتنا تضيع هويتنا، اللغة هي الهوية التي تعبر عنا بشكل حقيقي.

باسم سمرة: سوسن بدر دائما كانت تعطيني إضافات

وقال الفنان باسم سمرة: «تحياتي للحضور وللسيدة المصرية والعربية بشكل عام، كنت من الممثلين المحظوظين، حيث عملت مع سوسن بدر في أكثر من عمل، دائما كانت تعطيني إضافات، وأشعر بالأمان وأنا بجوارها، سوسن من الممثلات اللاتي تعرضن للمعاناة، ويمكن هذا ما ساعدها على النجاح، وقدمت إحدى السيدات من سوهاج مداخلة حول العنف ضد المرأة، وكيف يمكن للفن أن يفعل الكثير من القوانين، ويواجه تعرض السيدة الصعيدية للعنف من المجتمع».

وردت سوسن بدر، بأن هناك شكلا مختلفا من الفن والدراما سيقدم في الفترة المقبلة، يكون أكثر واقعية وأكثر نضجا عن الفترة الماضية.

كما قدمت الفنانة سلوى خطاب التحية لسوسن بدر، مؤكدة أن تكريمها يؤكد أن هناك أملا أن يشعر الناس بالفنانين ومجهوداتهم، نعرف أن هذا قدرنا، ونحن نريد أن نناقش قضايا المرأة في الوطن العربي، وليس في مصر فقط، لكن الكتابة والإخراج والإنتاج وعناصر كثيرة يجب أن تتضافر ليحدث ذلك.

وفي النهاية، قال الناقد طارق الشناوي إن تكريم الفنان في عز عطائه هو أفضل ما يمكن أن يحدث، وهو ما يحدث اليوم مع سوسن بدر التي قدمت أدوارا متميزة في السينما والتليفزيون والمسرح .