في أول يوم دراسة.. «تعليم الجيزة» توزع التغذية المدرسية على الطلاب «صور»

انتظمت اليوم الأحد الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت على عدم السماح لأي طالب بدخول المدرسة دون إرتداء الكمامة الطبية، وحرصت مدارس محافظة الجيزة على توزيع التغذية المدرسية في أول أيام الدراسة.

وقال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة استقبال الطلاب في أول أيام الدراسة بـ الفصل الدراسي الثاني، موضحاً أنه تم التنبيه على تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا.

سد عجز المدرسين بمديرية التعليم بالجيزة

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أن المديرية عملت على سد العجز في المعلمين بجميع التخصصات من أجل توفير تعليم على مستوى جيد لجميع الطلاب، مؤكداً أن هناك تعليمات مشددة لمتابعة غياب الطلاب من المدارس، لافتاً إلى أن اليوم الدراسي الأول سار بصورة منتظمة دون أي معوقات.

من جانبه، قال صلاح حافظ، مدير مدرسة الناصرية الابتدائية بالدقي، إن المدرسة حرصت على توزيع التغذية المدرسية على الطلاب في أول أيام الدراسة، موضحاً أن الحضور متوسط اليوم بسبب تقلبات الطقس ولم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب.

توزيع الكتب في يوم دراسة

وأضاف «حافظ» لـ«الوطن»، أنه تم توزيع الكتب الدراسية على الطلاب في أول يوم دراسة، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا كتعقيم الفصول وإلزام الطلاب بإرتداء الكمامة، لافتاً إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا اليوم يصل إلى 500 طالب.

من جانبها، أكدت هيام أحمد، مديرة مدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود بالدقي، أنه تم توزيع التغذية المدرسية والكتب على الطلاب في بداية اليوم الدراسي، موضحة أن نسبة حضور الطلاب صباح اليوم بلغت 75% ولم يتم رصد أي معوقات واجهت الطلاب.

وأضافت «هيام»، أن الدراسة سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات بالتنسيق مع إدارة الدقي التعليمية ومديرية التربية والتعليم، موضحة أن المدرسة ستعمل على تحسين مستوى الطلاب الذين حصلوا على تقدير ضعيف في امتحانات الفصل الدراسي الأول.