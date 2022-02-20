«تعليم الجيزة»: تقسيم الطلاب 3 فئات وفقا للدرجات لتحسين مستواهم

قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، إنّ المديرية استعدت بشكلٍ جيد للفصل الدراسي الثاني، وتم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تطبيق كل الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

تقسيم الطلاب لـ3 فئات وفق درجاتهم في الامتحانات

وأضاف «سلومة»، لـ«الوطن»، أنّ المديرية بمحافظة الجيزة، عملت على سد العجز في المعلمين في جميع المواد الدراسية، لافتاً إلى أنه جرى تقسم الطلاب إلى 3 فئات وفق درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول الأولى من 80% والثانية من 80% حتى 60% والثالثة أقل من 60%، مؤكدة أنه سيتم وضع خطط لتحسين مستوى الطلاب في الفئة الثالثة.

تسليم الطلاب الكتب المدرسية في أول أيام الدراسة

وأوضح أنّ الطلاب سيستلمون الكتب المدرسية، بداية من أول أيام الدراسة، وتم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تحقيق الانضباط ومتابعة الغياب أولًا بأول واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي طالب يغيب من دون أي عذر، والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.