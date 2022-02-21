توجيه عاجل من «تعليم الجيزة» بشأن دخول أولياء الأمور للمدارس

وجه أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، جميع مديري المدارس بضرورة تحديد يوم واحد من كل أسبوع، ليكون موعدا ثابتا لمقابلة أولياء الأمور، بعد انتهاء اليوم الدراسي؛ لبحث طلباتهم أو النظر في أي شكوى يتقدم بها ولي الأمر في وجود الأخصائي الاجتماعي.

وأضاف «سلومة»، في مستندٍ رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنّ القرار يأتي؛ لضمان استقرار العملية التعليمية وتحقيق الإنضباط المدرسي، مؤكداً على مديري المدارس بكل إدارة تعليمية على عدم السماح بدخول أي ولي أمر للمنشأة التعليمية أثناء اليوم الدراسي.