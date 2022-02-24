اعترافات المتهم بقتل حماته في منشأة القناطر: كانت بتحرض بنتها

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على المتهم بقتل حماته داخل منزلها بمنطقة منشأة القناطر، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بالواقعة

كانت البداية بورود إخطار إلى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر، بالعثور على سيدة مسنة مقتولة داخل منزلها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين مقتل سيدة مسنة.

قتل حماته

وأمر اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتشكيل فريق بحث، وتبين من خلال التحريات أنّ وراء ارتكاب الواقعة زوج ابنة المجني عليها، كما تبين أن المتهم تسلل من خلال سور المنزل ودخل إلى غرفتها وخنقها.

شاهد على الجريمة

كما تبين من خلال التحريات، أن المجني عليها كان تشجع ابنتها على ترك المنزل والخلاف مع المتهم، وبعد ارتكاب المتهم لجريمته شاهده نجل الضحية فقام المتهم بالتعدي عليه وهرب، كما تبين أن زوجة المتهم رفعت دعوى ضده، وضبط المتهم واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.