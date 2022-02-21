سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 21-2-2022 في مصر

الدينار الكويتي من العملات التي تشغل بال كثيرين، خاصة المقبلين على السفر لدولة الكويت بغرض العمل أو الزيارة، ما يدفعهم للبحث عن أفضل مكان لشراء أو بيع هذه العملة في المؤسسات المصرفية.

وفي هذا الصدد، يقدم موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الاخبارية في مجال أسعار العملات العربية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 49.74 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع في بنك مصر، وسجل في بنك الإسكندرية اليوم نحو 49.19 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع، كما سجل الدينار الكويتي سعر 47.45 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع، في المصرف المتحد وفق الموقع الرسمي لكل بنك.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 51.77 جنيه للشراء، مقابل 52.11 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، كما سجل سعر الدينار الكويتي بالبنك التجاري الدولي نحو 49.74 جنيه للشراء، مقابل 52.18 جنيه للبيع.

وكذلك سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 49.74 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، اليوم، نحو 47.45 جنيه للشراء، مقابل 52.11 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي اليوم نحو 51.79 جنيه للشراء، مقابل 52.13 جنيه للبيع في بنك SAIB.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس سجل 21.23 جنيه للشراء، ونحو 21.42 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو 21.19 جنيه للشراء، ونحو 21.32 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني في بنك عودة نحو 21.03 جنيه للشراء، و21.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر لنحو 21.15 جنيه للشراء، ونحو 21.36 جنيه للبيع.