أسعار الدواجن اليوم الجمعة 25-2-2022 في مصر

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن ثابتة كما هي دون أي تغيير في الأسعار مقارنة بالأيام السابقة، فقد تراجع سعر الدواجن البيضاء بقيمة جنيه واحد وسجل 30 جنيها في المزرعة اليوم.

ونظرا لفوائد الدواجن العديدة من احتوائه على سعرات حرارية قليلة بالنسبة لمن يريدون الحفاظ على أوزانهم وعملها على ضبط مستويات الدم في الجسم وضبط نسب الكوليسترول، تستعرض «الوطن»، فيما يلي أسعار الدواجن وفقا لتصريحات عبد العزيز السيد لـ«الوطن» حيث يبحث عن أسعارها الكثيرون قبل الشراء؛ لإعداد الميزانية الخاصة بالمنزل.

أسعار الدواجن اليوم

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ سعر الكيلو من الدواجن البيضاء وصل إلى نحو 37 جنيهًا، والفراخ المجمدة 42 جنيهًا، كما ارتفع سعر الفراخ البيضاء لتصل إلى سعر 30 جنيها للمستهلك.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

كما ظلت أسعار البيض كما هي، حيث تراوح سعر كرتونة البيض، اليوم الجمعة، في المزرعة بين 50 إلى 52 جنيهًا؛ ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وسجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء اليوم نحو 37 جنيها، كما سجل سعر الأوراك بين 39 إلى 42 جنيها، ووصل سعر طبق الكبد والقوانص الطازجة لـ19 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما سجل سعر كيلو جرام من البانيه نحو 95 جنيها، فيما وصل سعر الفرخة البيضاء المجمدة وزن كيلو إلى 42 جنيها، كما تراوح سعر الأجنحة بين 22 إلى 26 جنيها، كما وصل سعر الدبابيس اليوم لنحو 45 جنيها.

وفقًا لجولة أجرتها «الوطن» في الأسواق، سجل سعر الشيش طاووق نحو 95 جنيها، والمتبل نحو 105 جنيهات، وسجل سعر فيليه الرومي وزن كيلو لـ105 جنيهات، وبلغ سعر الأرانب مذبوح ومنظف وزن كيلو ونصف لنحو 107 جنيهات، وسجل سعر أوراك الرومي الطازجة للكيلو الواحد نحو 45 جنيهًا، كما وصل سعر دبابيس رومي لنحو 53 جنيهًا، وسجل سعر الكيلو من لحم البط نحو 55 جنيهًا.