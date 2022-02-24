أسعار الدواجن اليوم الخميس 24-2-2022 في مصر

يمد الجسم بالبروتين، كما يعمل على ضبط مستويات الدم، ويسهم في الحفاظ على نسبة الكولسترول معتدلة، كما تشير بعض الأبحاث إلى عمله على الحفاظ على الوزن ثابتا، كلها فوائد يمكن جنيها من تناول الدواجن، لذا يبحث الكثيرون عن أسعار الدواجن يوميا، قبل الشراء؛ لإعداد الميزانية الخاصة بالمنزل والموازنة مع المصاريف الأخرى.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، فيما يلي أسعار الدواجن اليوم؛ وفقا لتصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن».

أسعار الدواجن اليوم

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأسعار كما هي دون تغيير منذ عدة أيام، لافتا إلى أن أسعار الفراخ فقط ارتفعت فقط بقيمة جنيه واحد.

وقال عبدالعزيز إنّ سعر الكيلو من الدواجن البيضاء وصل إلى نحو 37 جنيهًا، والفراخ المجمدة 42 جنيهًا، كما ارتفع سعر الفراخ البيضاء لتصل إلى سعر 31 جنيها.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

تراوح سعر كرتونة البيض، اليوم الخميس، في المزرعة بين 50 إلى 60 جنيهًا؛ ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 حتى 65 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

ووفق جولة أجرتها الوطن في الأسواق، سجل سعر كيلو جرام من الدواجن البيضاء نحو 37 جنيها، كما سجل سعر الأوراك بين 39 إلى 42 جنيها، بينما سجل سعر كيلو جرام من البانيه نحو 95 جنيها، فيما وصل سعر الفرخة البيضاء المجمدة وزن كيلو إلى 42 جنيها، كما تراوح سعر الأجنحة بين 22 إلى 26 جنيها، ووصل سعر طبق الكبد والقوانص الطازجة لـ19 جنيهًا للكيلو الواحد، كما وصل سعر الدبابيس اليوم لنحو 45 جنيها.

وسجل سعر الشيش طاووق نحو 95 جنيها، والمتبل نحو 105 جنيهات، كما وصل سعر دبابيس رومي لنحو 53 جنيهًا، وسجل سعر الكيلو من لحم البط نحو 55 جنيهًا، وسجل سعر فيليه الرومي وزن كيلو لـ105 جنيهات، وبلغ سعر الأرانب مذبوح ومنظف وزن كيلو ونصف لنحو 107 جنيهات، وسجل سعر أوراك الرومي الطازجة للكيلو الواحد نحو 45 جنيهًا.