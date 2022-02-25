سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 25-2-2022

يبحث عدد كبير من المصريين عن أسعار الذهب ويهتمون بما يسجله في الأسواق، خاصة في تلك الفترة التي اندلعت فيها الحرب بين روسيا وأوكرانيا وسط تساؤلات عديدة، هل سيؤثر ذلك على أسعار الذهب وسيستمر ارتفاعه عالميا، لكي يتجه الناس لبيعه خاصة من يريد المكسب في تلك الفترة، باعتبار أن أسعار الذهب خلال الساعات الماضية شهدت تحركًا كبيرًا، وحقق المعدن الأصفر أعلى مستوياته خلال عام خلال الساعات الماضية.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي أسعار الذهب اليوم والأعيرة المختلفة 21 و24 و18 وغيرهم، حيث تبين أن الذهب والنفط والغاز الطبيعي والفضة الأكثر استفادة من التوترات العالمية التي تحدث في الفترة الحالية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

سعر الذهب اليوم

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة الجمعة الموافق 25-2- 2022 ليباع عيار 24 بسعر 945 إلى 950 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 827 إلى 831 جنيهًا، كما سجل عيار 18، نحو 709 إلى 712 جنيها، ويباع الجنيه الذهب بسعر 6.576 إلى 6.592 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم عالميا

سجّلت الأوقية اليوم الجمعة 25-2-2022 نحو 1,913 دولار، وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 968.71 جنيه، و61.51 دولار، وسجل عيار 21 سعر 847.64 جنيه و53.83 دولار، وبيع عيار 18 نحو 726.55 جنيه، و46.14 دولار، وسجل كيلو الذهب 968,711 جنيه.

في ظل التداعيات والحرب بين روسيا وأوكرانيا، ينصح تجار بالغرف التجارية، المواطنين، بعدم الاتجاه إلى البيع في تلك الفترة الحالية حتى في ظل زيادة الأسعار، مشددين على أهمية الاحتفاظ بما لديهم من مدخرات ذهبية، لكونها الملاذ الآمن وقت الحروب، كما توقعوا استمرار صعود أسعار الذهب وارتفاعها عالميا خلال الفترة القادمة، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نصح «رفيق العباسي»، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية الأسبق لـ«الوطن»، بعدم بيع الذهب خلال الفترة الحالية والانتظار فترة أطول لتحقيق مزيد من الربح حيث سيستمر ارتفاع الذهب.