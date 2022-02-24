الخارجية الأمريكية: كنا واضحين بشدة مع روسيا والمجتمع الدولي

قال كريستيان جيمس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إنّ الولايات المتحدة كانت واضحة جدًا مع روسيا والمجتمع الدولي، إذ أكّدت منذ أسابيع أنّه في حال وجود أكبر للقوات الروسية في أوكرانيا ستفرض عقوباتٍ وخيمة على الاقتصاد الروسي، وهذا ما قامت به أمريكا.

الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن حزمة كبرى من العقوبات

وأضاف «جيمس»، خلال مداخلة هاتفية له على «تليفزيون الوطن»، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن مؤخرًا عن حزمة كبرى من العقوبات تشمل البنوك والمؤسسات الاقتصادية والنخبة في روسيا: «نحن واضحين ونرسل رسالة واضحة إلى روسيا بأنها يجب أن تتحمل المسؤوليات والتكاليف الاقتصادية لهذه العملية غير المبررة».

وأوضح أنّ أمريكا على اتصالٍ دائم مع الشركاء الأوروبيين، والحزمة الخاصة بالعقوبات على روسيا هي أكبر حزمة وستمارس ضغوط شديدة على الاقتصاد الروسي، مشيرًا إلى أنّ قيمة الروبل الروسي انزلق إلى أدنى مستوى في التاريخ، ما يؤكد بأنّ تلك العقوبات تؤثر على الاقتصاد: «هذا العدوان انتهاك صارخ للقوانين الدولية والنظام الدولي، ولهذا فإن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ستطبق تلك الضغوطات على روسيا».

الولايات المتحدة تزيد قواتها في ألمانيا

وأشار إلى أنّ لديهم التزامًا قويا ومهمًا تجاه حلف النيتو، وأوكرانيا حليف للنيتو ولا تنخرط بداخل أوكرانيا، لكن الرئيس الأمريكي أكد منذ أسابيع تعزيز قوات الناتو في الجبهة الشرقية، وقال اليوم إنّ الولايات المتحدة ستزيد قواتها في ألمانيا والمناطق الأخرى من أجل الالتزام بحلف وتحالف الناتو.

وأشار إلى أنّ بلاده تتكاتف مع الشعب الأوكراني وترسل الكثير من المساعدات المادية والمعنوية والعسكرية إليها، لكن لا تفرض الإرادة على أوكرانيا، مؤكدا: «نجري اتصالات عدة مع الشركاء الأوروبيين وأوكرانيا ودائمًا على اتصال ونراقب عن كثب كل ما يحدث في أوكرانيا».