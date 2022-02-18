خسائر سوق العملات المشفرة مستمرة.. «البتكوين» تتراجع 7%

شهدت التداولات على العملة المشفرة الأشهر في العالم «البتكوين» تراجعا خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتراجع بنحو 4.9% لتسجل 40.419 ألف دولار، بعد أن كانت متراجعة بنحو 7% في وقت سابق من التعاملات.

القيمة السوقية تسجل 1.8 مليار دولار

ويتعرض سوق العملات المشفرة إلى خسائر مع تراجع العشرة الكبار في السوق، لتسجل القيمة السوقية لإجمالي السوق 1.8 مليار دولار وقت كتابة التقرير، فيما كانت عند مستوى 1.9 مليار دولار في الجلسة السابقة.

البتكوين تتراجع 40%

انخفضت البتكوين بنحو 40% عن أعلى مستوى لها عند 68.789 ألف دولار في نوفمبر الماضي، وخلال الأيام السبعة الماضية، انخفض سعر أكبر عملة مشفرة في العالم 5.8%، فيما تراجعت بنحو 15% عن أعلى مستوياتها في آخر عام، والذي بلغ 47.686 ألف دولار في 1 يناير، وفقاً لموقع «coinmarketcap».

الإيثريوم تتراجع 3.4%

وتراجعت عملة «الإيثريوم» أيضًا بنحو 3.43% إلى 2.899 ألف دولار، وعملة «سولانا» 3.62% لتصل إلى 94.2 دولار.

التوترات السياسية ورفع الفائدة

وتأثرت أسعار العملات المشفرة، بأسواق الأسهم المتقلبة، التي تأثرت بالوضع السياسي بين روسيا وأوكرانيا، ومخاوف رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة.

الفيدرالي الأمريكي يحذر من نمو العملات المشفرة

وحذر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بشأن النمو الكبير في سوق العملات المشفرة، حيث ذهب البعض إلى حد التحذير من «المخاطر الناشئة على الاستقرار المالي المرتبطة بنمو العملات المشفرة السريع ومنصات التمويل اللامركزية»، الذي جاء في محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، وفقاً لـ«بلومبرج».

الفيدرالي يخطط لرفع أسعار الفائدة

وكشف الاحتياطي الفيدرالي، أنه مستعد لرفع مستوى الفائدة وخفض ميزانيته العمومية، ما يؤكد توقعات السوق وكانت ردود فعل السوق صامتة ويبدو أن التجار ينتظرون الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس، حيث من المتوقع أن يبدأ رفع مستوى الفائدة للمرة الأولى منذ بداية جائحة كوفيد-19.