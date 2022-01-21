سوق العملات المشفرة تخسر 200 مليار دولار و«البيتكوين» دون 40 ألف دولار

شهدت أسواق العملات المشفرة خسائر خلال تعاملات، اليوم الجمعة، في أعقاب خسائر الأسهم في وول ستريت، أمس الخميس، فيما بلغت خسائر مؤشر «ناسداك» نحو 5% هذا الأسبوع، وتراجع مؤشر S&P 500 للأسبوع الثالث على التوالي من الخسائر.

البيتكوين تتراجع 7.39%

انخفض سعر البيتكوين بشكل حاد، أمس، لتستكمل العملة خسائرها في تعاملات اليوم، بنحو 7.39% إلى مستوى 38.968 ألف دولار، وفي الـ 24 ساعة الماضية تراجعت العملة الإلكترونية الأشهر في العالم بنحو 8.54%، بينما انخفضت علمة «الإيثر» ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنحو 8.52% إلى 2.875 ألف دولار، وفي الـ 24 ساعة الأخيرة تراجعت بنسبة 11.91% وفقا لموقع «coinmarketcap».

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وأدت التراجعات في أكبر عملتين من حيث القيمة السوقية، إلى خسائر بلغت نحو 200 مليار دولار من إجمالي القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي القيمة السوق وقت كتابة التقرير 1.826 تريليون دولار مقارنة مع 2.039 تريليون دولار في تعاملات، أمس، وفقا لـ «coinmarketcap».

المستثمرون يتخلون عن الأصول ذات المخاطر

مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في وقت سابق من هذا الأسبوع، أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتخلي المستثمرين عن مراكزهم في الأصول ذات المخاطر العالية.

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وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يخطط للبدء في خفض ميزانيته العمومية، بالإضافة إلى تقليص السندات ورفع أسعار الفائدة.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في شركة تداول العملات الأجنبية في شركة Oanda للتداول الأجنبي، إنه من المخيب للآمال بعض الشيء ألا نرى تفاعل البيتكوين بشكل أكثر إيجابية مع انعكاس عوائد سندات الخزانة، وفقا لموقع «CNBC».

البيتكوين تتراجع 40% منذ نوفمبر

انخفضت أسعار البيتكوين بشكل حاد منذ نوفمبر الماضي، حيث تجاوزت خسائرها نسبة 40%، متراجعة من مستوى قياسي بلغ حوالي 69 ألف دولار.

ويحذر بعض الخبراء من أن سوق العملات المشفرة قد يتجه نحو الانكماش قريبا، إذ أدى التدقيق التنظيمي المتزايد وتقلبات الأسعار الشديدة إلى إضعاف آفاق عملات البيتكوين، في الوقت الذي يقوم فيه المنظمون بقمع العملات المشفرة، وتحظر الصين تماما جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، كما تضيق السلطات الأمريكية الخناق على جوانب معينة من السوق.