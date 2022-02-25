بريطانيا تعلن تجميد أصول البنوك الروسية وعزل النظام المصرفي بالكامل

أعلنت بريطانيا مجموعة من العقوبات ضد روسيا ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وكان من بين هذه العقوبات تجميد أصول البنوك الروسية وإجراءات لعزل نظامها المصرفي بالكامل عن أسواق المال العالمية، حسبما صرح المسؤولون البريطانيون.

رئيس وزراء بريطانيا: العقوبات تستهدف تجميد أصول البنوك الروسية

وأكد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أن العقوبات التي فرضتها بريطانيا على روسيا استهدفت عددا من قطاعات الاقتصاد الروسي، منها القطاع المصرفي، وجرى تجميد أصول البنوك الروسية، وفي قطاع الطيران، وجرى وقف رحلات شركة الطيران الروسية «آيروفلوت» إلى بريطانيا.

وقال «جونسون» أمام البرلمان البريطاني، الخميس، إن العقوبات تشمل الحظر على تصدير المنتجات عالية التكنولوجيا لروسيا والمواد ذات الاستخدام المزدوج.

وقررت بريطانيا تجميد جميع أصول مصرف «في تي بي» الروسي للتجارة الخارجية، إضافة إلى قيود على حجم الودائع المالية التي يمكن للجهات الروسية والأفراد من روسيا أن يمتلكوها بحساباتهم في المصارف البريطانية.

عقوبات بريطانيا تشمل حظر التعاملات التجارية مع الشركات الروسية بالدولار والإسترليني

وتشمل العقوبات التي فرضتها بريطانيا حظر التعاملات التجارية مع الشركات الروسية بالدولار والجنيه الإسترليني.

ولم يستبعد رئيس وزراء بريطانيا، فصل روسيا عن نظام «سويفت» للتعاملات المالية بين المصارف.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إن لندن ستعمل على إخراج روسيا من الاقتصاد العالمي، حسب قوله، كما ستعمل على التنسيق مع الشركاء من أجل التخلي عن النفط والغاز الروسي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، قد أعلن في وقت سابق، استعداد بريطانيا قبول لجوء القيادة الأوكرانية إلى بلاده، وذلك حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.