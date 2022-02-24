عاجل.. بريطانيا تعلن استعدادها لمنح اللجوء للقيادة الأوكرانية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المملكة المتحدة مستعدة لمنح اللجوء للقيادة الأوكرانية في حال الضرورة، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية في نبأ عاجل.

دعوة للجوء بعد أنباء اقتراب القوات الروسية من العاصمة الأوكرانية

جاء ذلك بالتزامن مع ما أكده مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن أن القوات الروسية تتجه نحو العاصمة الأوكرانية كييف بهدف إسقاط الحكومة هناك وتعيين حكومة أخرى موالية لها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت مبكر من فجر اليوم، الخميس، إطلاق عملية عسكرية روسية في أوكرانيا، وسط تأكيدات روسيا بأن هذه العملية تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا ومنع انضمامها لحلف الناتو.

اتهامات روسية للقادة الأوكرانيين بالتبعية والفساد والتعصب

وخلال خطابه الذي أعلن فيه اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيستك ولوغانسك الواقعتين شرق أوكرانبا، شن الرئيس الروسي هجوما على القادة الأوكرانيين الحاليين، متهما إياهم بالتبعية للغرب والفساد والتعصب القومي.