متسابقة بـ«الدوم» تطلق الزغاريد بعد حصولها على الضوء الأخضر «فيديو»

قدمت متسابقة عرضا في موهبة التمثيل أمام لجنة تحكيم الدوم المكونة من الفنانة يسرا والفنان عمرو يوسف والمخرج مروان حامد، وقدمت أداء رائعا وبعد حصولها على موافقة لجنة التحكيم، بدأت في إطلاق الزغاريد معبرة عن فرحتها، وتسببت في تعالي ضحكات لجنة التحكيم برنامج الدوم.

لجنة التحكيم

وتكونت لجنة التحكيم من الفنانة يسرا والفنان عمرو يوسف والمخرج مروان حامد، ومنحوا المتسابقة الضوء الأخضر لتتأهل للمرحلة الثانية من المسابقة.

وتتراوح أعمار المشتركين في مسابقة الدوم، من الذكور والإناث، بين 16 و28 عاما، للتمثيل والغناء، وفي التقديم الإعلامي من 21 إلى 28 عاما، والمشتركين من جميع المحافظات وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي للمسابقة، وليس بأسبقية الحضور، وأجريت اختبارات للاختيار من بين 15 ألف مشترك، كما اشترطت المسابقة على المتسابقين أن يقيموا في القاهرة.