آلاف الروس يحتجون على العملية العسكرية ضد أوكرانيا: لا للحرب «صور»

تداولت وسائل الإعلام العالمية، ومنها، أمريكية مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز، وروسية مثل موسكو تايمز، وبريطانية مثل التايمز والتلجراف، ردود فعل من داخل روسيا على العملية العسكرية التي تقوم بها القوات الروسية داخل أراضي أوكرانيا، وخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع وميادين المدن الروسية، رغم التحذيرات الأمنية، احتجاجا على قرار العملية العسكرية ضد أوكرانيا ، لكنهم قوبلوا بحضور مكثف للشرطة.

روس: اكتئاب بسبب عملية عسكرية ضد شعب شقيق

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن العديد من الروس، شعروا بالصدمة، مثل العديد في جميع أنحاء العالم، عندما استيقظوا وعلموا أن هناك هجوما واسع النطاق، وبخاصة ضد دولة وشعب أوكرانيا، التي غالبا ما يشار إليهم داخل روسيا باسم «الشعب الشقيق»، وخلال الاحتجاجات، قال الكثيرون إنهم شعروا بالاكتئاب والانهيار بسبب أنباء العمل العسكري الروسي.

احتجاجات في موسكو

وفي موسكو، منعت الشرطة الوصول إلى ساحة بوشكينسكايا في وسط المدينة، بعد أن دعا نشطاء المعارضة، المواطنين، للحضور إلى هناك، وقام ضباط الشرطة بتفريق مجموعات المتظاهرين، وأمروهم بإخلاء المنطقة من خلال مكبرات الصوت، وأحاط بضع مئات من الأشخاص، معظمهم من الشباب، بالشوارع المؤدية إلى الميدان، وهتف بعضهم «لا للحرب» ورفعوا العلم الأوكراني، واحتجزت الشرطة أكثر من 600 شخص في المدينة.

متظاهرون يسيرون مع لافتة كتب عليها «أوكرانيا - السلام، وروسيا - الحرية» في موسكو

احتجاجات في سان بطرسبرج

وفي سانت بطرسبرج، ثاني أكبر مدينة في روسيا، احتجز ضباط شرطة مكافحة الشغب ما لا يقل عن 327 شخصًا جاءوا إلى شارع نيفسكي بروسبكت، الشارع الرئيسي في المدينة.

ضابط شرطة يحتجز امرأة خلال تجمع في سان بطرسبرج

احتجاجات في عدة مدن

من جانبها، قات صحيفة موسكو تايمز الروسية، التي تصدر من موسكو، إن العشرات من الروس جرى احتجازهم في عدة مدن في جميع أنحاء البلاد لاحتجاجهم على الحرب ضد أوكرانيا، حيث نُظمت اعتصامات فردية، وهي في الأساس الشكل القانوني الوحيد للاحتجاج العام في روسيا، احتجاجًا على الحرب من مدينة تولياتي الجنوبية إلى مدينة خاباروفسك في الشرق الأقصى.

وذكرت الصحيفة الروسية إن الناشطة الحقوقية البارزة مارينا ليتفينوفيتش، دعت إلى مسيرة ضد الحرب، بما في ذلك ساحة بوشكين بوسط موسكو، وبعد فترة وجيزة، احتجزت السلطات «ليتفينوفيتش» خارج منزلها، وفي وقت لاحق، جرى احتجاز العديد من المتظاهرين المناهضين للحرب الذين تجمعوا عند السفارة الأوكرانية في موسكو.

وفي يكاترينبورج، رابع أكبر مدينة في روسيا، شارك أكثر من 100 شخص في مظاهرة مناهضة للحرب، وتابعت الصحيفة بأن شخصيات روسية شهيرة في مجالات موسيقى البوب ​​ومشاهير وصحفيين وشخصيات ثقافية وعلماء أعلنوا معارضتهم للحرب، في حين حذر ممثلو الادعاء في موسكو من أن التجمعات غير المصرح بها غير قانونية وستؤدي إلى عواقب سلبية، وأصدرت لجنة التحقيق الفيدرالية تحذيرًا خاصًا للمتظاهرين المناهضين للحرب غير المرخص لهم.