القائم بأعمال السفير الأوكراني بالقاهرة: الوضع في كييف خطير للغاية

قال القائم بأعمال السفير الأوكراني بالقاهرة، روسلان نيتشاي، إن الوضع في أوكرانيا خطير جدًا، والشعب الأوكراني سيقاوم بكل ما لديه من قوة للدفاع عن نفسه وممتلكاته، والجيش الأوكراني جاهز للدفاع عن وطنه.

معارك كثيرة تدور في أوكرانيا

وأضاف «نيتشاي»، خلال لقاء ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم الخميس، أن معارك كثيرة تدور الآن في مدن أوكرانيا.

الجيش الروسي قوي جدًا

وأشار القائم بأعمال السفير الأوكراني بالقاهرة، روسلان نيتشاي، إلى أن العقوبات الموقعة على روسيا سابقًا كانت خفيفة، وبعد أحداث 14 فبراير أصبح من الصعب إجراء محادثات مباشرة، متابعًا: «للأسف الجيش الروسي قوي جدًا ولديه أسلحة حديثة».

نطالب الدول الكبرى بمساعدتنا

وتابع القائم بأعمال السفير الأوكراني بالقاهرة، روسلان نيتشاي: «نطالب بالمساعدة من الدول الكبرى، بهدف زيادة قواتنا لمواجهة الهجوم الروسي الكبير».