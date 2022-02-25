الأمن يخلي منزلا من الأهالي بسوهاج بعد ظهور تصدعات به

شهد قسم طهطا، شمال محافظة سوهاج، حدوث تصدع بحائط بواجهة منزل مكون من 4 طوابق، بشارع ضرغام، بجوار مسجد السلام، دائرة القسم، وتم إخلاء المنزل من قاطنيه «مالك المنزل وأسرته» وعمل كردون أمني حوله، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

إخطار مدير الأمن

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يُفيد بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة طهطا، بحدوث تصدع بحائط بواجهة منزل بشارع ضرغام، بجوار مسجد السلام، دائرة القسم.

المنزل مكون من 4 طوابق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين أن المنزل مكون من 4 طوابق ومشيد بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة «85» مترا، ملك «حجازي. م. ح. ح» 55 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية وتبين حدوث تصدع حائط بالطابق الأرضي بمساحة 2×2 متر بواجهة المنزل «دون حدوث ثمة إصابات».

تم إخلاء المنزل من قاطنيه «مالك المنزل وأسرته» وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

الانهيار لقدم المنزل وتهالكه

وأفاد مالك المنزل بمضمون ما تقدم، وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.