سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-2-2022 في البنوك المصرية

يحظي سعر الدولار بعمليات بحث يومية عبر المحرك العالمي «جوجل»، فهو العملة الرسمية للمستثمرين، وحتى المواطنين العاديين، الذين يبحثون عن أفضل البنوك للبيع أو الشراء.

وفي هذا الصدد، يستعرض بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم في مجال أسعار العملات الأجنبية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في القطاع المصري المصري في السطور التالية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري وفق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للبنك، كما سجل الدولار في بنك عودة نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم لنحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد اليوم نحو 4.17 للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع في بنك مصر.