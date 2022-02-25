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بالتفاصيل.. مواعيد قطارات الـ VIP في الوجهين القبلي والبحري

كتب:

محمد سعيد الشماع
09:46 ص | الجمعة 25 فبراير 2022
صورة أرشيفية لأحد قطارات السكة الحديد

صورة أرشيفية لأحد قطارات السكة الحديد

أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد جميع القطارات الـVIP على الوجهين سواء القبلي أو البحري، في ظل تطبيق الهيئة لأعمال تعقيم بشكل دوري داخل القطارات والمحطات من أجل حماية جميع الركاب المسافرين من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته.

مواعيد قطارات الـVIP في الوجهين القبلي والبحري

وتستعرض «الوطن» بالتفاصيل مواعيد كل قطارات الـVIP طبقاً لما أعلنته هيئة السكة الحديد، وهي كالتالي:

مواعيد القطارات الـ VIP من القاهرة إلى الإسكندرية

- القطار رقم 905، قيام الساعة 8:00 صباحاً.

- القطار رقم 917، قيام الساعة 2:00 ظهراً.

- القطار رقم 921، قيام الساعة 4:10 عصراً.

- القطار رقم 935، قيام الساعة 10:30 مساء.

مواعيد القطارات الـ VIP من الإسكندرية إلى القاهرة

- القطار رقم 906، قيام الساعة 7:00 صباحاً، حيث يبدأ مسيره من محطة "سيدي جابر".

- القطار رقم 904، قيام الساعة 8:00 صباحاً، حيث يبدأ مسيره من محطة "سيدي جابر".

- القطار رقم 916، قيام الساعة 2:00 ظهراً.

- القطار رقم 2008، قيام الساعة 7:00 مساء، حيث يمتد مسيره إلى أسوان.

- قطار رقم 934، قيام الساعة 9:10 مساء، حيث يمتد مسيره إلى الأقصر.

مواعيد القطارات الـ VIP من القاهرة إلى أسيوط

- القطار رقم 978، قيام الساعة 6:30 صباحاً.

- القطار رقم 980، قيام الساعة 8:00 صباحاً.

- القطار رقم 2006، قيام الساعة 5:15 مساء.

- القطار رقم 976، قيام الساعة 9:30 مساء.

- القطار رقم 2008، قيام الساعة 11:00 مساء.

- القطار رقم 934، قيام الساعة 1:10 صباحاً.

مواعيد القطارات الـ VIP من القاهرة إلى سوهاج / قنا / الأقصر

- القطار رقم 980، قيام الساعة 8:00 صباحاً.

- القطار رقم 2006، قيام الساعة 5:15 مساء.

- القطار رقم 976، قيام الساعة 9:30 مساء.

- القطار رقم 2008، قيام الساعة 11:00 مساء.

- القطار رقم 934، قيام الساعة 1:10 صباحاً.

مواعيد القطارات الـ VIP من من القاهرة إلى أسوان

- القطار رقم 980، قيام الساعة 8:00 صباحاً.

- القطار رقم 2006، قيام الساعة 5:15 مساء.

- القطار رقم 2008، قيام الساعة 11:00 مساء.

مواعيد القطارات الـ VIP من أسوان إلى القاهرة

- القطار رقم 981، قيام الساعة 5:30 صباحاً.

- القطار رقم 2007، قيام الساعة 3:15 عصراً.

- القطار رقم 2009، قيام الساعة 6:10 مساء.

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بقلم محمد سعيد الشماع

صحفي متخصص في التحقيقات الاستقصائية منذ عام 2015، وحاصل على ليسانس ألسن عين شمس بتقدير عام جيد جداً.